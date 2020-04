Samsung možná pracuje na tabletu se stojanem

Zdroj: ZDnet.com

Že Samsung rád experimentuje s novými technologiemi jsme se v minulosti již několikrát přesvědčili. Podle nově objeveného patentu v tom rozhodně společnost hodlá pokračovat. Na čem by tedy nyní firma mohla pracovat?

Samsung může mít tablet se stojanem

Nový patent odhaluje práci na tabletu se zabudovaným stojanem. Dokumentace se objevila u Světového úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO) a schémata nám ukazují, jak by zařízení mohlo fungovat. V podstatě bude stojan pro tablet mít dva účely – nabídnout pohodlný úhel pro práci s velkým displejem a také příjemnější sledování videí či filmů. Kromě toho se zdá, že tablet bude mít poměrně tlusté rámečky a také zakřivenou hranu s tlačítky. V tomto případě s největší pravděpodobností půjde o tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapnutí/vypnutí displeje.

Zdroj: PhoneArena

Samotný stojan by pak mohl být odnímatelný. Dále by bylo možné stojan natočit do různých úhlů, i když v patentu je tablet v úhlu 30°. Nevíme, jak stabilní bude stojan při práci – třeba při kreslení. Nicméně se zdá, že tablet bude mít přední fotoaparát, zatímco zadní strana nabídne některé sloty a nabíjecí port. Momentálně nemáme ale k dispozici další podrobnosti. Jak také všichni víme, patenty jsou jedna věc. Druhou věcí je pak reálná produkce, která je nyní v nedohlednu. Uvidíme tedy, zda se takového zařízení od Samsungu skutečně dočkáme.

Zdroj: phonearena.com



