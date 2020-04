Zdroj: Gizchina

Motorola One Fusion bude spadat do střední třídy

Motorola One Fusion bude údajně debutovat jako telefon spadající do střední třídy. Tomu budou odpovídat také hardwarové specifikace, jako je procesor Snapdragon 675 či hlavní 12megapixelový zadní fotoaparát.

Motorola One Fusion zřejmě nenadchne, ani nezklame

Zahraniční server Pocketnow přišel s informací, že společnost Motorola má v plánu do konce druhého kvartálu, tedy Q2 2020, uvést na trh dva nové telefony – One Fusion a One Fusion+. Nyní se o modelech objevily podrobnější specifikace. Co tedy telefon střední třídy nabídne?

Zdá se, že One Fusion dorazí s osmijádrovým procesorem Snapdragon 675 od Qualcommu. Telefon bude v prodeji ve dvou variantách. První verze nabídne 4 GB RAM + 64 GB vnitřní úložiště. Vybavenější model pak dorazí s 6GB operační pamětí a 128GB vnitřním úložištěm pro ukládání soukromých dat. K dostání by měly být i dvě barevné varianty, konkrétně půjde o Light Blue Light Brown.

One Fusion+ pak bude nabízet podporu DualSIM. Kromě toho může nabídnout i zadní 12megapixelový fotoaparát. Zda ale půjde pouze o jeden senzor či jich bude více, jak je dnes již trendem, je prozatím ve hvězdách. Další hardwarové podrobnosti o telefonu nejsou dosud specifikovány. Víme ale, jaký software bude přítomný. Oba modely nabídnout Android 10 a s největší pravděpodobností půjde o čistou verzi. Uniklé specifikace pak uzavírá chybějící podpora NFC.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Motorola One Fusion bude spadat do střední třídy

reklama reklama