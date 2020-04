Sony WF-1000XM3 – král bezdrátových špuntů?! [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Do redakce nám dorazila sluchátka Sony WF-1000XM3 True Wireless, která přináší hned několik skvělých funkcí. Řeč je například o potlačení okolního ruchu, dlouhé výdrži na jedno nabití či skvělém zvuku. Jedná se také o skutečně bezdrátová sluchátka, takže na své konstrukci nemají nikde propojovací drát. Hlavní předností sluchátek je ale, troufám si říci, potlačení okolních zvuků. Ovšem nezklamou ani v žádných ostatních funkcionalitách. Jde ale o nejlepší možná bezdrátová sluchátka na trhu? To se dozvíte v naší recenzi.

V listopadu loňského roku společnost Sony vydala aktualizaci firmwaru pro sluchátka WF-1000XM3, která přinesla řadu vylepšení, včetně podpory Amazon Alexa, ovládání hlasitosti a viditelné indikace úrovně nabití baterie v nabíječce v aplikaci Sony Headphones Connect. Tyto aktualizace se mohou zdát malé, však ve skutečnosti mají velký význam. Sluchátka prostě s Alexou fungují skvěle. Se samotnou odezvou hlasového asistenta jsem byl spokojen. K tomu všemu se ale dostaneme.

Sony WF-1000XM3: Design

Pokud bych sluchátka posuzoval pouze na základě jejich designu, WF-1000XM3 by příliš neoslnil. Dobíjecí krabička je zhruba dvakrát tak velká jako ta od AirPods, a to je co říci. V podstatě jsem si připadal, že mám v kapse od kalhot další, byť menší telefon. Na druhou stranu, samotné špunty jsou konstrukčně zajímavé – vypadají velmi hezky. Kromě toho mají hmotnost pouhých 8,5 gramů, takže jsem o nich po dobu používání sotva věděl.

Sluchátka nabízejí pouzdro s měděným víkem, ve kterém jsou pevně umístěna pomocí magnetů. Pouzdro samo o sobě slouží jako baterie, což je u bezdrátových sluchátek dnes již standard. Musel jsem však tento fakt zmínit, protože se mě spousta lidí ptala, jestli pouzdro od WF-1000XM3 slouží i k dobíjení.

Oproti staršímu modelu WF-1000X, který byl na trh uveden v roce 2017, nabízí sluchátka řadu vylepšení. Ty největší změny se odehrály ve kvalitě zvuku a potlačení okolního hluku. To znamená, že se zde nachází duální senzorový systém v každém sluchátku a také stejný noise-cancelling procesor QN1.

Komfort a ještě jednou komfort

Z hlediska komfortu vzbuzuje model WF-1000XM3 určitou důvěru. Velmi chytře a příjemně se točí do ucha. Vlastně jsem nezažil chvíli, kdy by mi sluchátka přišla nepohodlná. Musím zde Sony pochválit také za implementovanou konstrukci, neboť při nošení necítíte, že by vám sluchátka měla každou chvíli vypadnout – ani při sportovních aktivitách. To se například nedá říci o mých AirPods, ze kterých mám pocit, že mi každou chvíli vypadnou.

Model WF-1000XM3 se mi ale také velice dobře ovládal, a když jsem zrovna nechtěl poslouchat hudbu, rychle a snadno jsem jednotlivé špunty vložil do nabíjecího pouzdra. Může se vám tato věta zdát zbytečná, nebo dokonce přeafektovaná, pravdou však je, že právě u bezdrátových sluchátek je tato část velmi důležitá. Setkal jsem se už s několika modely, které v tomto jednoduchém procesu zaostávaly.

K designu více nemám. Jen dodám, že v krabičce se nachází také široký výběr protiskluzových gumových a pěnových výměnných špuntů. Pokud tedy uživateli nebude vyhovovat klasická velikost, může si ji vyměnit dle libosti. Za tuto rozšířenou nabídku Sony chválím. Taková výbava se často nevídá.

Sony WF-1000XM3: Funkce

Co se týká specifikací, chybí už jen opravdu málo. Nachází se zde párování přes Bluetooth či NFC, podpora Google Assistant či DSEE HX. K dispozici je ale třeba také podpora hlasového volání. Ještě lepší je, že aplikace Sony Headphones Connect umožňuje provádět změny v rámci EQ, což je také možnost, kterou v této době ne všechna sluchátka nabízí. Prostřednictvím ekvalizéru jsem si tak mohl jednoduše změnit zvukový profil. Zrovna tuto funkcionalitu bych doporučil používat, protože ne každému může vyhovovat tovární zvukový profil.

Stejně jako standardně velká sluchátka nabízí i WF-1000XM3 fyzické ovládací prvky. Ovšem díky omezenému prostoru je jejich používání trochu jako pěst na oko. Tlačítka buď nereagovala, anebo jsem se překlikl. Po dobu testování jsem se tedy snažil co nejméně tlačítka na sluchátkách používat, protože mi bylo jasné, že by to nikam nevedlo.

Konkurenční Powerbeats Pro a další špičková sluchátka nabízí bezdotykový senzor pro zajištění detekci používání. I model od Sony tuto vychytávku umí a musím říct, že funguje vcelku dobře. V praxi funkce funguje jako u AirPods. Když jsem tedy z ucha vyndal jedno sluchátko, hudba se automaticky přestala přehrávat. Pro opětovné přehrávání pak stačilo sluchátko vrátit do ucha. Velice pohodlná a příjemná funkcionalita. Vlastně tohle je i důvod, proč jablíčkáři milují AirPods. Je fajn, že se funkce objevila i u jiných sluchátek.

Chybička se vloudila

Musím se však podělit o lehce nepříjemnou zkušenost. Konkrétně tato funkce mi nefungovala ve spojení s MacBookem Pro. Nezjistil jsem, jestli je chyba na mé straně, či na straně sluchátek. Na iPhonu jsem měl ze začátku stejný problém, ovšem po nainstalování aktualizace iOS 13.4.1 fungovala bez podobných příznaků. V tomto případě soudím, že chyba byla na straně iOS. Na Android zařízení pak sluchátka fungovala ihned bez problémů.

Nicméně, sluchátka WF-1000XM3 nabízí také režim Quick Attention, který se objevil u série WH-1000X. Prostřednictvím režimu můžete jedním klepnutím jasně slyšet okolní zvuky, stačí klepnout na konec pravého sluchátka. Jediné, co Quick Attention mohu vytknout, tak je snad jen to, že neexistuje žádná regulace hlasitosti okolního ruchu. Na druhou stranu je možné hlasitost regulovat v mobilní aplikaci. Já však nemám ve zvyku chodit neustále do aplikace, abych si mohl změnit hlasitost. Takže za tuto část musím dát Sony smutného smajlíka.

Další špatné zprávy? No jasně. Neexistuje zde totiž podpora aptX HD ani rozšíření Sony LDAC Bluetooth. WF-1000XM3 také používá 24bitový zvukový procesor, nikoliv 32bitový, který se nachází u modelu WH-1000XM3. Tohle pocítí hlavně audiofilové, kteří se budou prostě muset porozhlédnout jinde, pokud chtějí mít ty nejlepší funkce.

Sony WF-1000XM3: Zvuk

Překvapilo mě, jak tak drobná sluchátka dokáží pracovat. Produkt snad až zázrakem dokáže nabídnout široký, expanzivní zvuk s věrohodnými prostorovými detaily. Já tomu stále nedokážu porozumět. Tady prostě Sony ukázalo, že malé věci umí. Rád se s vámi alespoň prostřednictvím textu podělím o zvukový zážitek.

Během poslouchání podcastů jsem se cítil jako v bavlnce. Sluchátka jasně a bez jakýchkoli nepřesností nabídla hladký zvuk. To samé by se dalo v podstatě říci i o rockovém žánru – kytary mají hrany, bicí jsou pevné a tvrdé. Alternativní a pop hudba je taktéž v naprostém pořádku. Sluchátka se snaží také o dodání basů, ale netlačí na pilu. Ani při vyšší hlasitosti jsem se nesetkal s nepřesnými výškami či přeafektovanými basy. Jasně, jedná se stále o malá bezdrátová sluchátka, takže ne každé ucho bude spokojené. Na svou konstrukci však nabízí perfektní zvukový profil.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Potlačení okolních zvuků je na jedničku

Skutečným testem ale pro mě byla schopnost sluchátek potlačit zvuk. Abych si byl opravdu jist, jak si model WF-1000XM3 povede, vzal jsem jej do hlučného prostředí metra a na turistickou procházku. Ještě si dovolím přidat pár faktů. WF-1000XM3 používá stejnou technologii pro potlačení hluku jako větší bratříček. Neznamená to ale, že by tato sluchátka byla nesrovnatelná. Procesor QN1e HD pro potlačení zvuku zde totiž přináší srovnatelné výsledky jako u WH-1000XM2. Jak tedy funkce pro potlačení hluku zvládla pracovat?

Tam, kde funkce umí ucho majitele sluchátek pohladit je každodenní dojíždění vlakem, tramvají nebo autobusem. Potlačení okolního hluku je opravdu na vysoké úrovni. Sluchátka mi tak dokázala velmi dobře eliminovat okolní zvuky, pravděpodobně hlavně díky dvojitým senzorům v každém sluchátku.

Zjistil jsem také, že je prakticky nemožné uspořádat rozhovor s aktivním potlačením hluku – to je však dobrá vlastnost. Alespoň sluchátka z uší sundáte a budete se maximálně soustředit na rozhovor s druhou osobou. Navíc mít sluchátka v uších během povídání s někým není zrovna „gentle“. Musím také pochválit Bluetooth. Stabilita technologie se ukázala trvale dobrá. Společnost Sony umístila anténu Bluetooth do špičatého kousku sluchátek a používá nový systém simultánního přenosu L/R, který snižuje latenci. To je užitečné, pokud sledujete třeba televizi ve smartphonu. Zlepšuje také stabilitu signálu, snižuje spotřebu energie a v případě potřeby umožňuje připojit pouze jedno sluchátko.

Sony WF-1000XM3: Výdrž na jedno nabití

Pokud jde o výdrž baterie, WF-1000XM3 nabízí podobnou dobu přehrávání skladeb, jako jeho konkurence. Například Apple AirPods zvládnou 5hodinové přehrávání a Sennheiser Momentum True Wireless 4hodinové poslouchání hudby. Když jsem ale neměl zapnutou funkci pro potlačení okolního ruchu (noise-cancelling), dostal jsem se zhruba na 8hodinové jednorázové přehrávání. Nutno však dodat, že bez aktivované funkce noise-cancelling to není zrovna pravé ořechové.

Musím vyzdvihnout také pouzdro, které nabízí rychlé nabíjení. Za zhruba 10 minut jsem získal dalších 90 minut pro přehrávání skladeb. Perfektní funkce, pokud potřebujete rychle dobít baterii, například pro konferenční hovor. Pouzdro se pak dobíjí přes USB-C – zhruba za tři hodinky jsem celou krabičku nabil.

Závěr

Navzdory několika drobným problémům mám pocit, že Sony vědělo, co dělá a s čím na trh jde. Jde o nejen dobře vypadající sluchátka, ale také kombinují funkce potlačení hluku a skvělý zvukový výstup. Pokud hledáte například alternativu k AirPods, model WF-1000XM3 je více než důstojnou alternativou.

Výdrž baterie je nadprůměrná, na druhou stranu tomu dopomáhá poměrně velké dobíjecí pouzdro. Ovládání hlasitosti na jednotlivých sluchátkách jako u PowerBeats Pro by asi bylo hezké, Sony však sázelo na jistotu. Myslím si, že trh s bezdrátovými sluchátky našel po dlouhé době vyzyvatele. Cena sluchátek činí 6 932 Kč vč. DPH.

Klady:

Zvukový výstup

Funkce potlačení okolního ruchu

Velikost jednotlivých sluchátek

Nadprůměrná výdrž

Podpora aplikace pro další úpravy zvuku

Zápory:

Velikost dobíjecího pouzdra

Nepříliš praktická tlačítka

Absence podpory aptX HD

Za poskytnutí produktu děkujeme společnosti Sony. Model WF-1000XM3 si můžete zakoupit ZDE

reklama reklama