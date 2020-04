LG chystá velké strategické změny

Zdroj: Gizmochina

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že společnost LG má v plánu změnit svou strategii. LG totiž plánuje přepracovat svou mobilní řadu a uvede G9 ThinQ jako telefon střední třídy. To by přineslo nevídanou změnu, protože doposud tímto přídavkem byly označovány vlajkové telefony. K tomuto rozhodnutí firma došla po přezkoumání trhu a porovnání úspěchu svých telefonů. Pokud LG uvedlo na trh telefon s procesorem Snapdragon 865, cenovka byla nastavena nad hranici 1 000 dolarů. V této cenové relaci si ale zákazníci raději koupí iPhone nebo telefon Samsung. Firma tak po přezkoumání trhu zjistila, že její focus nemá být prémiová třída, ale ta střední. Zkrátka a jistě zde může LG zabojovat a urvat si kus trhu pro sebe.

LG brzy odhalí novou prémiovou řadu nahrazující G

Jak by tedy firma prezentovala své vlajkové modely? Kdyby se nás na tuto otázku někdo zeptal před třemi týdny, nevěděli bychom čeho se chytit. Teď je ale situace odlišná. Podle posledních spekulací se totiž nedávno odehrál briefing s několika korejskými telekomunikačními operátory, kde měla firma potvrdit, že řada G již nebude symbolem top třídy.

Řadu G má tak nahradit zbrusu nová řada, která by měla být odhalena 15. května. Společnost také na briefingu odhalila, že nadcházející řada nabídne podporu 5G prostřednictvím čipu Snapdragon 765 či 765G. Díky těmto komponentům se výrobci podaří snížit výrobní náklady. LG se nyní snaží investovat do prémiových produktů s podporou 5G sítí, čímž hodlá obnovit zájem o svá zařízení.

