Google Play Hry získávají prvky sociální sítě

Už je to několik let, co Google představil samostatné centrum pro hry u systému Android. Za celou dobu jsme se nedočkali nějakých zásadních funkcí, byť je zde například k dispozici možnost sbíraní herních úrovní. Možná bychom mohli tuto aplikaci nazvat jen jako rozcestník, ale to se nyní mění.

Po dlouhé době Google Play Hry dostávají prvky sociální sítě, konkrétně možnost přidávání přátel. S touto novinkou je spojena změna v dolní části aplikace, kde místo záložky pro profil najdete sekci Sociální sítě. Než se dostanete k této části, musíte si nastavit možnosti. V první řadě je zde viditelnost vašeho profilu, následně lze nastavit soukromí.

Jakmile si toto odklikáte, dostanete se v podstatě na svůj profil, kde je nová sekce Přátelé. Aplikace vám nabídne některé z nich, ale pokud nenajdete dotyčnou osobu, můžete si nechat vygenerovat speciální odkaz. Ten stačí zaslat lidem, abyste se v Google Play Hrách stali přáteli.

Veškerá nastavení lze samozřejmě změnit. Hlavním smyslem této novinky je možnost společného hraní některých titulů.

Nějakou dobu se mluvilo o novince v podobě mini her přímo v Google Play Hrách. Jen připomínáme, že jsou již nyní k dispozici a najdete je v hlavním seznamu všech her. Je jich jen několik, ale jejich výhodou je jednoduchost a absence nutnosti instalování.

