Zdroj: Google

Google Mapy již nejsou jen službou pro navigování. Postupem času tato služba dostává sociální prvky, přičemž Google nejvíce klade důraz na získávání informací od uživatelů. Ti mohou hodnotit místa, objevovat je, případně upravovat informace. Nyní se Google začíná zaměřovat i na kina a zejména filmy, které jste viděli.

Google Mapy a filmy

V rámci aplikace a služby jako takové můžete procházet svou časovou linii, kde jsou zaznamenaná místa, která jste navštívili, případně, jak dlouho jste cestovali. V podstatě se jedná o jednoduchý deník cestování. Ten není dokonalý a sem tam je zapotřebí přidat nebo upravit samotné body. Nyní jsme se dočkali rozšíření o filmy.

Jakmile navštívíte kino, budete moci sem zadat i film, na kterém jste byli. Ten bude uveden v samotné časové linii. Google uvádí, že budete moci jen editovat daný film, případně jej smazat, přičemž přidání nebude tak svobodné, jak by se dalo čekat. Můžete přiřadit jen film, který vám bude nabídnut aplikací. Google zde jednoduše bude čerpat informace z dostupných zdrojů. Pokud kino nic takového neposkytuje, nebude zde možnost přidání.

Na časové ose najdete filmy, které jste viděli v kině. Google může navrhnout filmy, které jste viděli v kině, podle programu kina a doby, kdy jste v kině byli. Tyto informace uvidíte jen vy a můžete je kdykoli upravit nebo smazat.

Zatím není zcela jasné, co Google touto novinkou sleduje. Zatím totiž bude jen soukromá a kromě vás ji nikdo neuvidí. Možná časem bude možnost přidávat více informací, případně se nabídne nějaká veřejná sekce. Možná si nakonec budeme moci přidat novou sekci na profil, co a kde jsme viděli. Taková data lze také použít při navrhování, kam zajít nebo co sledovat.

Zdroje: androidpolice.com, support.google.com



Domů » Články » Google Mapy si zapamatují filmy, které jste viděli v kině

reklama reklama