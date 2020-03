Xiaomi Redmi Note 8 či Note 8 Pro v akci! [sponzorovaný článek]

Xiaomi Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro v akci

Xiaomi Redmi Note 8 je tady. Již dříve se objevily nepotvrzené informace, že základní model bude mít procesor od společnosti Qulcomm, zatímco model s přívlastkem Pro bude nabízet SoC od Mediateku. Zpravidla vídáváme opačnou kombinaci, respektive Mediatek procesory jsou v nižších verzích mobilů. Tentokrát je zde ale důvod, aspoň podle Redmi. Firma vybrala nejnovější „herní“ procesor od Mediateku a vložila jej do Redmi Note 8 Pro. Konkrétně se jedná o Helio G90T a je dostatečně vybaven, aby zvládal pořizovat video s rychlostí 960 snímků za sekundu.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

V této třídě se již běžně objevuje zadní 48MPx senzor, čemuž odpovídá základní model. Vybavenější verze ale nabízí ještě větší dávku megapixelů, konkrétně došlo na použití 64MPx senzoru a díky kombinaci čtyř pixelů v jeden výsledný bude mobil produkovat standardně 16MPx snímky. Fotografie by měly mít lepší kvalitu, ale zde bude záležet, jak si novinka povede při testování.

Zajímavostí u Redmi Note 8 Pro je možnost se připojit na dvě WiFi sítě současně, tedy jedná musí být v pásmu 2,4 GHz a druhá pak v 5 GHz. Za tuto novinku vděčí smartphone použitému procesoru od Mediateku, který podporuje tento typ připojení.

Xiaomi Redmi Note 8 designem zaujme

Zpravidla jsme zvyklí, že takto představené mobily mají společný design, ale jak se ukazuje, tak tentokrát společnost zvolila jinou podobu, zejména zadní strany. Tam se mimo jiné nachází i čtečka otisků prstů. Ostatně oba modely nabízí IPS displeje a bylo by příliš pracné a drahé zabudovávat čtečku do tohoto typu zobrazovacího panelu. Co se týče rozlišení, u obou novinek najdeme Full HD+ displeje. Redmi Note 8 disponuje baterií o kapacitě 4000 mAh, Redmi Note 8 Pro pak nabízí 4500 mAh. V obou případech je k dispozici rychlé nabíjení. Verze Pro navíc nabízí zvýšenou odolnost, což je podloženo certifikací IP52. V podstatě by neměl vadit déšť či prašné prostředí.

Xiaomi Redmi Note 8

Originální Xiaomi Redmi Note 8 je u internetového obchodu Gearbest po dobu prvního týdne jen za 3 840 Kč. Pokud ale zadáte náš kupón GBNOTE801, zaplatíte jen 3 579 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Originální Xiaomi Redmi Note 8 Pro je u internetového obchodu Gearbest po dobu prvního týdne jen za 5 410 Kč. Pokud ale zadáte náš kupón GBNOTE8P1, zaplatíte jen 4 857 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Specifikace Redmi Note 8

displej: 6,39 palců, IPS LCD, 2340 x 1080 pixelů, 19.5:9, Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 665

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8, Dual Pixel PDAF 8 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 120° 2 MPx, f/2.4, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 13 MPx, f/2.2

3.5mm jack, microUSB

čtečka otisků prstů, IR senzor

Wi-Fi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AptX HD, LDAC, A-GPS, NFC

P2i

Android 9.0 Pie + MIUI 10

rozměry: 158,3 x 75,3 8,35 mm, 190 gramů

baterie: 4000 mAh + 18W nabíjení

Specifikace Redmi Note 8 Pro

displej: 6,53 palců, IPS LCD, 2340 x 1080 pixelů, 19.5:9, Gorilla Glass 5

procesor: Helio G90T

RAM: 6/8 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, Dual Pixel PDAF 8 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 120° 2 MPx, f/2.4, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 13 MPx, f/2.2

3.5mm jack, USB C

čtečka otisků prstů, IR senzor

Wi-Fi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AptX HD, LDAC, A-GPS, NFC

Android 9.0 Pie + MIUI 10

IP52

rozměry: 161,3 x 76,4 x 8,8 mm, 199 gramů

baterie: 4500 mAh + 18W nabíjení

Xiaomi Redmi 8A v akci

Nějakou chvíli se spekulovalo o novince Redmi 8A a nyní jsme se dočkali. V základu se jedná o mobilní telefon nižší třídy, kterému chybí některé běžné prvky, ale na druhou stranu dokáže překvapit. Rozhodně kapacita baterie stojí za povšimnutí.

Jak bylo řečeno, Redmi 8A nedisponuje některými prvky. Například zde nenajdete čtečku otisků prstů a na zádech je k dispozici jen jeden foťák. Je celkem jasné, že šlo hlavně o snížení ceny. Na druhou stranu zde najdeme aspoň USB C. S tím je spojena i technologie nabíjení, nabízí 18W. Tento způsob je nutný, aby doplnění energie netrvalo dlouho u baterie s kapacitou 5000 mAh.

Dokonce jsme se dočkali úpravy P2i, takže nějaká ta kapka vody neuškodí mobilu jako takovému, ale voděodolný není. Bohužel tímto výčet zajímavých specifikací končí. Displej má HD+ rozlišení, o výkon se stará Snapdragon 439 a na trhu bude zatím dostupná jen verze s 32GB úložištěm. Vzhledem ke specifikacím by mobil mohl nabízet dobrou výdrž na jedno nabití.

Originální Xiaomi Redmi Note 8A je u internetového obchodu Gearbest po dobu prvního týdne jen za 2 446 Kč. Pokud ale zadáte náš kupón GBRMI8A01, zaplatíte jen 2 394 Kč. Ale pospěšte si, skladové zásoby rychle mizí a platnost nízké ceny je závislá na tom, jak rychle svou objednávku stihnete dokončit. Kupujte ZDE.

Specifikace

displej: 6,2 palců, 1520 × 720 pixelů (HD+), 19:9, 2.5D, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 439

verze: 2GB RAM + 32GB úložiště 3GB RAM + 32GB

microSD

Android 9.0 (Pie) + MIUI 10

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.9 přední – 8 MPx

P2i

3.5mm audio jack, Wireless FM Radio

rozměry: 156,3 × 75,4 × 9,4 mm, 188 gramů

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W



