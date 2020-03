Zdroj: MacRumors

Apple Music přináší playlist Get Up! a Home Office DJ

Apple Music dnes vydal nový playlist pod názvem Get Up! Mix. Jedná se opět o algoritmický seznam skladeb, který spojuje stávající seznamy skladeb, jako je Chill Mix, New Music Mix, Friends Mix a Favorites Mix.

Apple Music má nové playlisty

Get Up! Mix nabídne seznam skladeb s různými žánry. Aktualizován playlist bude každé pondělí přímo editory služby Apple Music. Novinka stále není k dispozici všem uživatelům, takže pokud ji ještě nemáte v sekci Pro vás, budete si muset ještě chvíli počkat. Já osobně již k playlistu přístup mám a zatím jsem spokojen s tím, co Apple Music nabízí.

Apple ale představil také nový seznam skladeb pod názvem Home Office DJ. Komu je playlist určen, je jasné už z názvu – lidem, kteří v současné době pracují z domova. Novinka se nachází v části Procházet, přičemž obsahuje skladby od The Weeknd, Ed Sheeran, Lady Gaga, Post Malone, Halsey a dalších. Apple uvádí, že se playlist zaměřuje na nedávné popové, taneční, hip-hopové a RB žánry.

Z důvodu koronaviru stanice Beats 1 a její moderátoři nyní vysílají ze svých domovů, přičemž k rozhovorům s hudebníky používají FaceTime. Apple na všechny zaměstnance tlačí, aby pracovali z domova, pokud je to možno. Brzy se můžeme těšit na rozhovor s Eltonem Johnem a Hayley Williams.

