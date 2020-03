Samsung dokončuje modely Galaxy M11, M21, A31

Zdroj: Amazon.in

Různé zdroje dlouhodobě hovoří minimálně o 3 nových telefonech od společnosti Samsung. Model Galaxy A31 nedávno prozradil certifikační proces u Bluetooth SIG, Galaxy M11 byl již zařazen do databáze Google Play Console a na samotný Galaxy M21 láká jihokorejský výrobce prostřednictvím pozvánky pro tisková média. Tato trojice mobilních novinek bude s největší pravděpodobností oficiálně oznámena v nejbližších dnech.

Cílem střední třída

U Galaxy A31 vynikne osmijádrový procesor Helio P65 od MediaTeku vedle 4GB paměti RAM a 64GB interního úložiště. Druhá alternativa by mohla získat 6GB RAM a 128GB úložiště. Mezi třemi objektivy vzadu dostane hlavní slovo 48MPx senzor. Následovat může 5 000mAh baterie, čtečka otisků prstů, USB typu C, Bluetooth 5.0 či Android 10 (One UI 2.0).

Velmi podobné specifikace obdrží Galaxy M11, kde se o rozdíl postará osmijádrový procesor Snapdragon 450 od Qualcommu a menší 3GB paměť RAM. Nebude chybět LCD displej s rozlišením 1 560 x 720 pixelů, který nabídne proděravený otvor pro selfie kamerku. Dále také rychlé 15W nabíjení nebo 3,5mm jack pro sluchátka. Samsung připravuje celkem tři barevné varianty (černá, fialová, modrá).

Poslední zástupce v podobě Galaxy M21 má disponovat 6,4palcovým Super AMOLED displejem typu Infinity-U s FullHD+ rozlišením a 20MPx selfie kamerkou. Hardwarovou část zastoupí osmijádrový procesor Exynos 9611, 4/6GB paměť RAM, 64/128GB úložiště rozšiřitelné microSD kartou.

Záda ponesou tři fotoaparáty (48 + 8 + 5 MPx), skener otisků prstů a 6 000mAh baterii s rychlým 15W nabíjením. Jeho základní výbavu uzavírá aktuální systém Android 10 překrytý vlastní platformou One UI ve verzi 2.0 a tři barevná provedení (černé, tmavě modré, světlé modré).

