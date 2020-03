OPPO Find X2 dorazí i v Lite variantě

zdroj: oppo.com

Nedávno, před několika týdny, představila čínská společnost OPPO své dva nové modely – Find X2 a Find X2 Pro. Oba kousky dorazily s prémiovými funkcemi, což se projevilo i na výsledných cenách. Výrobce je nyní podle všeho připraven uvést na trh odlehčenou variantu s názvem OPPO Find X2 Lite.

OPPO Find X2 Lite nabídne více fotoaparátů

Konkrétně tento model se nyní objevil na internetu, respektive jeho finální podoba. Uniklý snímek ukazuje, že chytrý telefon bude mít v horní části displeje malý výřez. Na zadní straně se bude nacházet hned čtveřice fotoaparátů ve svislé poloze. Tato část je zajímavá zejména proto, že současné modely nabízí jen tři zadní fotoaparáty.

Připravovaný Lite model by měl podle všeho být vybaven také s režimem stabilizace videa. To je ale bohužel vše, co v současné chvíli víme. Jaké konkrétní hardwarové specifikace telefon nabídne je prozatím nejasné.

Duo Find X2 je vybaveno 6,7palcovými AMOLED displeji s rozlišením 1440 x 3168 pixelů a 120 Hz. Nachází se zde také procesor Snapdragon 865. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť s kapacitou 12 GB. Oba telefony nabízejí až 512GV vnitřní úložiště.

Find X2 má 48 + 13 + 12megapixelové fotoaparáty, zatímco varianta Pro nabízí 48 + 13 + 48 Mpx. Oba modely nabízí stejný přední 48megapixelový fotoaparát. Find X2 má 4 200mAh baterii, zatímco model Pro 4 260mAh akumulátor.

