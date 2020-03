Zdroj: Dotekomanie

iOS 13.4 bude vydán už 24. března, víme, co přinese

Společnost Apple chystá vydat nové iOS 13.4 už 24. března. Samozřejmě to samé platí i pro iPadOS 13.4. Kromě funkcí, jako je přepracovaný panel nástrojů Mail a sdílení složek iCloud, přináší iPadOS 13.4 poprvé podporu trackpadu pro iPad.

To bude znamenat velký prodejní čísla pro nově představený iPad Pro. O novém iPadu Pro a klávesnici s trackpadem jsme vás samozřejmě už informovali, a to ihned po vydání produktů. Pokud jste o tabletu ještě neslyšeli, můžete si o něm přečíst ZDE.

Zajímavostí ale je také to, že uživatelé starších iPadů budou moci připojit externí Magic Trackpad nebo Magic Mouse skrze Bluetooth. V podstatě si budete moci nový kurzor myši vychutnat jak na iPadu Pro, tak Air či mini. Pojďme se ale společně podívat na to, co nového iOS 13.4 / iPadOS 13.4 přinese.

iOS 13.4 nabídne zajímavé funkcionality

Jednou z největších novinek v rámci operačním systému bude zcela přepracovaný Toolbar v aplikaci Mail. Nově se tak dočká i možnosti označení a rychlého přístupu do jednotlivých složek. Aktuálně Toolbar nabízí jen ikony pro odpovědi a smazání. V rámci tohoto systému bychom se měli také dočkat dlouho slíbeného sdílení složek pomocí služby iCloud. V praxi by tak složky mohly fungovat na podobném principu, jako například v případě Dropboxu či Google Disk.

Novinky se ale dočkají také samotní vývojáři. Ti totiž budou moci nastavit odemknout své placené aplikace na všech platformách. Abych vše uvedl na pravou míru, pokud vývojář bude mít placenou aplikaci na iOS a macOS, bude moci nastavit, že při nákupu jedné z nich bude aplikace odemknuta na všech platformách. V praxi tak uživatel nebude muset jednu aplikaci kupovat vícekrát.

Zapomenout zmínit nesmím ani nové Memoji, které se ve verzi 13.4 objeví. Konkrétně by mělo být k dispozici hned devět Memoji. Objeví se zde obličej se srdíčky, oslavující obličej, prosící obličej a tak dále. Že Apple pracuje na novém zařízení, nasvědčuje i CarKey API. Díky němu totiž v novém iOS 13.4 bude možné nahrát bezkontaktní klíče od automobilu. Pomocí iPhonu pak bude možné automobil nastartovat. Jak bylo již řečeno, nové iOS 13.4 a iPadOS 13.4 bude vydáno 24. března 2020.

