Fitbit brzy přinese fitness náramek Charge 4

V pořadí čtvrté pokračování produktové řady Charge hodlá kalifornská společnost Fitbit zanedlouho vypustit do oficiálního prodeje. Poslední generace byla odhalena v srpnu roku 2018, přičemž online prodejce Mobile Fun z Velké Británie si již dovolil do nabídky zařadit právě fitness náramek Charge 4. Nicméně netrvalo tomu dlouho a všechna barevná provedení byla najednou stažena ze stránek.

Očekává se zlepšení

Největším trnem v patě u 3. generace byla jednoznačně absence GPS modulu, takže pokud jste šli například běhat, tak jste si museli vzít s sebou svůj telefon pro zaznamenávání polohy. To by se mohlo konečně změnit s připravovanou novinkou. Dřívější zápis do databáze amerického úřadu FCC prozradil zvýšenou odolnost díky obdržené certifikaci IPX8, která má zajistit nepřetržitou ochranu vůči vodě.

Mobilní platby prostřednictvím vlastní služby Fitbit Pay půjdou rovněž uskutečňovat přes přítomnou technologii NFC. Na prodejní pulty mají dorazit tři barevné verze (Rosewood, Black, Storm Blue/Black) a k ním se ještě navíc připojí speciální edice v provedení Granite, u které o 22 dolarů (tj. cca 562 Kč) zvýší prodejní cenu. Ostatní varianty budou stát 152,99 dolarů (tj. cca 3 908 Kč).

