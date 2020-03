EMUI 10 roste raketovým tempem

Zdroj: Gsmarena

V září loňského roku jsme se dočkali finální verze EMUI 10, kterou společnost Huawei uvedla na trh. Od té doby na nový operační systém přešla většina vlajkových modelů. Aktualizace však je k dispozici i pros střední třídu, a dokonce i pro základní modely.

EMUI 10 dosáhlo 100 mil. aktivních zařízení

22. ledna společnost oznámila první dosažený milník, a to když 50 mil. zařízení po celém světě migrovalo na nové uživatelské rozhraní EMUI 10. O dva měsíce později, tedy nyní, slaví další úspěch – magická hranice 100 000 000 aktivních zařízení. Zřejmě ani samotná firma nečekala tak velký úspěch.

EMUI 10 je samozřejmě založen na Androidu 10. Mezi největší novinky patří design, což se dotklo nejen systémových částí, ale také například ikon, které jsou více kulaté. Dále byla přidána kompletní podpora tmavého režimu, přičemž by je k dispozici i automatický systém přepínání podle času. Zapracovalo se také na Always on Display, tedy možnostech zobrazování informací na displeji. Součástí nové verze je GPU Turbo 3.0, což je rozšíření vylepšující herní možnosti každého smartphonu. Vylepšen byl i souborový systém EROFS, takže je systém plynulejší.

