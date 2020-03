Apple testuje chytré brýle, máme důkaz

Zdroj: MacRumors.com

Apple se chystá nahradit svůj mobilní telefon v horizontu deseti let. Alespoň s touto informací přišel server The Information. Ale co by jej mohlo nahradit? Některá verze chytrých brýlí, z nichž první by mohla dorazit již v roce 2022. O rok později by pak mohla dorazit elegantnější varianta.

Apple testuje brýle svým ovladačem

Už několik měsíců píšeme o tom, že společnost Apple pracuje na svých vlastních chytrých brýlí. Podle vysoce postavených manažerů mohou právě chytré brýle nahradit současný iPhone. Ani jeden z těchto produktů prozatím nebyl firmou oficiálně ohlášen. Nicméně, obě varianty byly údajně podrobně popsány v plné místnosti zaměstnanců na tajném říjnovém setkání v Cupertinu.

První zařízení, jež má dorazit v roce 2022, se bude podobat zařízení Oculus Quest s virtuální realitou, displejem s vysokým rozlišením, kamerami namontovanými na vnější straně a podobně. Naopak druhá verze 2023 se bude více podobat slunečním brýlím. Ovšem nabídne silné rámečky pro implementaci baterie a procesorů. Tyto brýle pak budou určena pro celodenní použití.

Nyní se ale přeci jen objevila první indicie naznačující práci na novém AR/VR zařízení. Zahraniční server MacRumors získal velice zajímavou fotografii, která zachycuje ovladač. Ten společnost údajně má používat pro testování interního produktu. Je jasné, že ovladač bude fungovat na stejném principu jako u konkurence. V podstatě s ním budete ovládat pohyby rukou a podobně, což se následně přenese do virtuální reality.

Podle uniklého kódu operačního systému iOS 14 se ale Apple zaměří spíše na rozšířenou realitu, nikoliv virtuální. Aktuálně není jasné, v jaké fázi vývoje firma je. Dle zdrojů by ale mohl být v pokročilém stádiu.

