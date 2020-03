Cubot oznámí odolný King Kong CS s Android 10

Zdroj: AliExpress.com

Společnost Cubot plánuje uvést nový odolný telefon s názvem King Kong CS, u něhož jsou očekávány pouze základní prvky výbavy. Nicméně o příjemné oživení se postará operační systém Android v nejnovější verzi 10. Vzhledem k méně výkonnému hardwaru může klidně dorazit v edici Go, ale to čínský výrobce do dnešní doby nepotvrdil. Bližší podrobnosti budou upřesněny během měsíce dubna.

Cenovka rozhodne

Firma hodlá všechny klíčové specifikace držet pod pokličkou do poslední chvíle. Ovšem místní média mu alespoň připisují 5palcový IPS displej s HD rozlišením, odolnost podloženou certifikací IP68, 4 400mAh článek baterie, podporu paměťových microSD karet nebo funkci dual-SIM.

V kuloárech se hovoří o nasazení čtyřjádrového procesoru MT6580 od MediaTeku, který doplní 2GB operační paměť RAM a 16GB interní úložiště. Do zadní části chtějí vložit 8MPx fotoaparát, zatímco vpředu lze vyhlížet 5MPx snímač. Velkou roli bude hrát také doporučená prodejní cena, která nemá překračovat hranici 100 dolarů (tj. cca 2 520 Kč).

Nakonec při zahájení prodeje můžeme počítat se speciální cenovkou na podporu prodeje, což již potvrzuje jeden z oficiálních prodejců na AliExpressu, kde mobilní novinka startuje od hranice 2 165 Kč po přepočtu a s dopravou zdarma.

