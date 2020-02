Outlook přináší podporu Split View a Slide Over

Společnost Apple velmi razantně vylepšila multitasking v operačním systému iPadOS. Konkrétně třeba přidala funkce Split View a Slide Over. Tyto funkce jsou zde ale již od iOS 9. Firma od té doby ale provedla vylepšení těchto funkcí, hlavně v iPadOS. Nejvíce z těchto funkcí těží ale aplikace zaměřeny na produktivitu.

Outlook konečně aktualizován

Jednou z nejpopulárnějších aplikací zaměřených na produktivitu na platformě iPadOS je Outlook od firmy Microsoft. Právě tato aplikace se nyní dočkala aktualizace, která přináší podporu pro Split View a Slide Over. Příchod této podpory společnost slíbila již před několika měsíci. Je skvělé, že své sliby Microsoft dodržuje.

Podpora Split View znamená, že aplikace nativně podporuje otevírání dalších aplikací vedle sebe. Zatímco starší verze využila pouze celou plochu displeje, aktualizace aplikace dělá další krok dopředu pro optimalizaci této funkce. Podpora Slide Over navíc přináší možnost otevřít aplikaci Outlook v horní části spuštěné aplikace a rychle přistupovat k jejím funkcím. Uživatelé nově mohou také otevírat více instancí aplikace, což je vhodné hlavně při psaní e-mailu, kdy budete chtít při psaní obsahu odkazovat na informace z jiných e-mailů.

Aplikace také nově podporuje funkci “drag and drop“. To v praxi znamená, že uživatelé nyní mohou přetáhnout obsah, jak jsou fotografie nebo text, z jiné aplikace během Split View a vložit jej přímo do e-mailové zprávy. Tyto funkce jsou velice smysluplné a opět pomohou k lepší efektivitě během práce na iPadu. Pokud si chcete nejnovější aktualizaci stáhnout a funkce vyzkoušet, přejděte do obchodu s aplikacemi App Store a instalační balíček si stáhněte.

Zdroj: neowin.net



