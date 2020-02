Možná se dočkáme Windows mobilu, tentokrát od Emperion

Microsoft zkusil své štěstí na mobilním trhu již několikrát, ale nakonec to společnost vzdala a ukončila své snažení v oblasti mobilních operační systémů. Dokonce již představila své zařízení se systémem Android, čímž trochu šokovala. Bohužel se jen tak už nedočkáme mobilu od Microsoftu se systémem Windows. Je zde ale jiná společnost, která chce přinést smartphone se systémem Windows 10, ale v dual bootu s Androidem. Novinka se má jmenovat Emperion Nebulus.

Emperion Nebulus

Společnost Emperion pochází z Velké Británie a již existuje několik let, ale prozatím nemá na svém kontě ani jedno zařízení. Několik měsíců ale láká na zařízení Emperion Nebulus, na kterém se mělo pracovat minimálně dva roky. Novinka by měla být představena již tento rok, přičemž to nejzajímavější na ní bude možnost dvou systémů. K dispozici má být Windows 10 pro ARM procesory a běžný Android.

K dispozici jsou zatím jen rendery nadcházejícího smartphonu, ale společnost se již nechala slyšet, jaké specifikace očekávat. Dle staršího příspěvku se máme těšit na mobil disponující 6,19palcovým displejem Cosmos vlastní výroby. Pravděpodobně se bude jednat o upravený a vyladěný AMOLED panel. Na zadní straně budou dva foťáky, každý s 13 MPx. Přední strana bude osazena 10,5MPx snímačem.

Pro data je určeno úložiště s kapacitou 128 GB, přičemž nebude chybět podpora microSD karty až do velikosti 2 TB. Přední strana bude obohacena o stereo reproduktory s podporou Dolby. Všemu by měla dodávat energii baterie o kapacitě 6000 mAh. Společnost uvádí, že se o výkon postará procesor Snapdragon od Quualcommu, ale vzhledem k použití systému Windows 10, mohlo by se jednat o Snapdragon 8c nebo Snapdragon 8cx.

Cena Emperion Nebulus by měla být dle společnosti 549 liber, což je v přepočtu 16 425 Kč. V tuto chvíli firma ale nemá spuštěny ani webové stránky a samotné veřejné rendery smartphonu nejsou příliš kvalitní. Není tak jisté, jestli se vůbec dočkáme takového mobilu. Pakliže se tak stane, je otázkou, jestli o něj bude za takovou cenu zájem.

