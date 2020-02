Honor 30 dorazí dříve, než se čekalo

Několik předních výrobců nepřetržitě pracuje na uvedení svých prvních letošních vlajkových modelů. Letošní rok odstartuje jihokorejský technologický gigant, který chystá událost Samsung Unpacked. Ve čtvrtek bychom se pak měli dočkat modelu Xiaomi Mi 10. Je tedy jasné, že v první polovině roku 2020 nás toho čeká opravdu hodně.

Honor 30 nabídne skvělé hardwarové parametry

Ovšem abychom nezapomněli, na internetu se nově šíří informace budoucího vlajkového modelu společnosti Honor. Konkrétně se jedná o sérii Honor 30 a podle všeho se tento model na svět podívá už v dubnu. To je zhruba o měsíc dříve ve srovnání s Honor 20. Nicméně, letošní lineup by měl zahrnovat standardní variantu a profesionální model s přídavkem Pro. Oba telefony by měly být poháněny procesorem Kirin 990 5G. Předpokládá se také, že k dispozici bude model střední třídy pod názvem Honor 30 Lite s o něco pomalejším procesorem Kirin 810.

Nejnovější vlajkové telefony jsou Honor V30 a Honor V30 Pro. Oba modely byly oznámeny v listopadu 2019 a prodávat se začaly ihned v prosinci. Předpokládáme tedy, že sérii Honor 30 čeká podobný osud – také bude uvedena do prodeje ihned následující měsíc (květen) po představení.

Těšit se prý ale můžeme i na nový tablet Honor MagicPad. Tento kousek by měl mít některé podobné funkce, jako nabízí MatePad od Huawei. Ovšem v případě Honoru půjde o cenově dostupnější vlajkovou variantu.

