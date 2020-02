Chrome nabídne novinku u hesel, rozbíhají se práce

Pokud jde o hesla, měli by se uživatelé co nejvíce zajímat, jak jsou jejich data chráněna. Pokud je to možné, měli byste používat dvoufázové ověření. Samozřejmostí je, že by nemělo docházet k používání stejného hesla u dvou a více služeb. V tomto případě se hodí používat správce hesel, kteří nejenže umí generovat originální hesla, ale také disponují vyšším zabezpečení. I Google nabízí vlastního správce hesel, přičemž je dostupný i ve webovém prohlížeči Chrome. Nyní se ale zřejmě dočkáme poměrně drobné ale zajímavé novinky.

Chrome a ukládání hesel

Pokud nyní používáte Chrome i pro ukládání hesel, je vše zálohované do cloudu, pokud jste přihlášení v prohlížeči ke svému Google účtu. Díky tomu se následně stačí přihlásit v jiném Chromu a vše je synchronizováno, i hesla jako taková. Díky tomu se výrazně zjednodušuje používání některých služeb.

Chrome pro Android vás upozorní, pokud máte účet v ohrožení

Nyní se ale pracuje na možnosti, kdy dostanete na výběr, jestli se heslo má uložit k vašemu účtu do cloudu nebo bude uchováno lokálně jen na konkrétním zařízení. Jedná se tak o zajímavé rozšíření, které může některým uživatelům ještě více zjednodušit život.

Ne vždy se totiž hodí, aby se heslo ukládalo přímo do cloudu k vašemu účtu. Do této chvíle jste mohli odmítnout uložení hesla, třeba kvůli bezpečnostním pravidlům ve firmě. Nově budete moci heslo k nějaké online službě uchovat na lokálním zařízení, takže Google nebude disponovat kopií.

Ačkoliv novinka zní jednoduše a implementace by měla být snadná, Google musí myslet na bezpečnost. Lokálně uložené heslo nesmí být dostupné pro nikoho jiného a nesmí jej přečíst jiné aplikace, či webová stránka nebo aplikace.

Chrome pro Android získává generátor bezpečných hesel

Vzhledem k tomu, že se na novince pracuje v rámci projektu Chromium, bude zřejmě dostupná napříč webovými prohlížeči nejen od Googlu. Může se tak objevit ve verzích pro mobilní platfromy, v Edgi od Microsoftu, v Opeře a dalších.

