Vocolinc L3 ColorLight a LightStrip LS1 – chytrá žárovka a LED pásek [recenze]

Chytré příslušenství, jako je chytrá žárovka, chytré žaluzie, chytrý reproduktor, potkáváme stále častěji. V domácnostech to již ani není nic zas tak neobvyklého. Proto jsme se rozhodli otestovat chytré osvětlení od společnosti Vocolinc, a to konkrétně žárovku a LED pásek. Obojí zaujme především podporou Apple HomeKit, Google Assistent a Amazon Alexy, a to bez nutnosti jakýkoliv dalších „mostů“. Pojďme se podívat, jak obstály v našem testu.

Smart žárovka Vocolinc L3 ColorLight

Designem vypadá zkrátka jako chytrá žárovka tvaru A67. Tady není úplně co vymýšlet. Padne do klasické patice E27, takže ji zapojíte do většiny osvětlení. Na samotném těle žárovky se nachází logo výrobce a štítek s QR kódem pro přidání do Apple HomeKit.

Tato žárovka verze L3 je schopna svítit všemi barvami. Dělá se pak také levnější verze s přídomkem L2, která umí jen odstíny bílé barvy. Svítivost činí velmi slušných 850 lm, což je o něco málo více než třeba Xiaomi Yeelight Smart Bulb nebo Philips Hue. Ty mají 800 lm.

Smart žárovka Vocolinc L3 ColorLight – specifikace

Světelný tok: 850 lm

Wi-Fi 2,4 GHz

Teplota barev 2200 – 7000 K

16 miliónů barev

Životnost 25 000 h

9,5 W

Jako velký benefit považuji fakt, že žárovka umí fungovat samostatně a nepotřebuje žádné další zařízení jako bránu (bridge). To je velká výhoda oproti třeba žárovkám Philips nebo IKEA. Po zapojení do patice vašeho lustru stačí v případě Apple HomeKit naskenovat štítek s QR kódem a v tu chvíli se začne žárovka párovat.

Důležité je upozornit, že pokud je váš telefon připojen na WiFi frekvence 5 GHz, bude párování neúspěšné a je nutné se připojit na klasickou 2,4 GHz síť. Je to ale opravdu jednoduché a rychlé.

Párovací proces na Androidu skrz aplikaci výrobce ale není tak jednoduchý. Především si musíte založit účet u Vocolincu. Posléze po přidání do aplikace LinkWise od výrobce, které u mě proběhlo bez problémů, lze žárovku přidat do Google Home. Tam se opět musíte přihlásit účtem Vocolinc pro propojení.

Pak lze žárovku ovládat i hlasem přes Google Assistent, pokud ho váš telefon má. V našem případě na telefonu Huawei jsme asistenta neměli, a tak jsme s hlasem úspěšní nebyli, ani po přepnutí telefonu do angličtiny. Na iOS můžete využívat Siri, reakce světla na povely je okamžitá bez prodlevy.

Pomocí Apple HomeKit lze žárovku zapínat, nastavovat různé scény, měnit intenzitu, ovládat barvy nebo měnit teplotu bílé. To u Google Home jsou možnosti trochu omezené, scény totiž nemá a umožní jen zapnout/vypnout a měnit barvu.

Pro další možnosti musíte otevřít již zmíněnou aplikaci LinkWise. Ta i v případě iOS umožňuje některé dodatečné možnosti a efekty. Jediná škoda, že právě aplikace je uživatelsky dost nepovedená. Rozhraní není moc přehledné a nevypadá hezky, její vzhled můžete posoudit sami níže na snímcích. Mezi různé efekty patří například imitace svíčky, blikání a podobné.

Potěší také možnost nastavit automatizaci jako třeba plánované zapnutí/vypnutí v určitý čas. Na iOS díky tomu můžete využívat tuto funkci i bez domácího centra, které je obvykle nutné. Jako domácí centrum poslouží Apple TV 4 a novější, HomePod nebo jakýkoliv iPad, který necháváte doma a má aspoň iOS 10. Díky němu je možné žárovky zapínat, i pokud nejste doma, a umožňuje pokročilejší automatizaci.

Cena této chytré žárovky se pohybuje kolem 780 Kč, na výhodnější cenovku se dostanete při koupi balení dvou. Cena je to ve srovnání s Philips nebo IKEA smart žárovkami příznivá, jelikož nemusíte kupovat žádnou bránu. Na druhou stranu konkurence v podobě Xiaomi Yeelight také nepotřebuje žádnou další krabičku, nenabízí ale tak pohodlné párování HomeKitu. Záleží tak na vás, jaké značce dáte přednost a jakou platformu chytré domácnosti používáte. Vocolinc žárovka nicméně fungovala skvěle a jediný mínus je nepřehledná aplikace, kterou naštěstí nemusíte tolik používat.

Chytrou žárovku Vocolinc L3 ColorLight můžete zakoupit zde na stránkách výrobce

Vocolinc Smart Color LightStrip LS1

Nyní se pojďme podívat na chytrý LED pásek od této značky. Uvnitř balení se nachází samotný LED pásek o délce dva metry, „puk“ s tlačítkem pro rychlé zapnutí/vypnutí, adaptér do zásuvky s českou a britskou redukcí a také nezbytná uživatelská příručka.

LED pásek je opravdu kvalitně vyvedený a celý zatavený, díky čemuž je voděodolný s certifikací IP67. Lze jej tak umístit i do venkovních prostor. Základní délka v balení nabízí dva metry, pásek je možné ale i zkracovat, a to po 10 cm. Pokud naopak by vám byly dva metry málo, můžete si dokoupit i samotné prodloužení o další dva metry.

Vocolinc Smart Color LightStrip LS1 – specifikace

Světelný tok: 550 lm/m

Wi-Fi 2,4 GHz

16 miliónů barev

Životnost 30 000 h

Voděodolnost IP67

Proces párování a funkčnost je u LED pásku identický jako u chytré žárovky v odstavcích výše. Pro veškeré ovládání slouží taktéž aplikace a k dispozici jsou tatáž řešení v podobě Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa.

Zhodnocení

Oba produkty od Vocolincu fungují opravdu velmi dobře a plní svůj účel. Velice se mi zamlouvá především podpora HomeKitu a absence jakékoliv brány (bridge). Především LED pásek dokáže příjemně doplnit jakýkoliv interiér nebo exteriér. Jediný zápor vidím v nepříliš kvalitní aplikaci. Cena LightStrip LS1 se na českém trhu pohybuje kolem 1200 Kč.

Vocolinc Smart Color LightStrip LS1 můžete zakoupit zde na stránkách výrobce



