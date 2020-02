Zdá se, že americká společnost pracuje na nové generaci Apple TV. S touto informací přišel zahraniční server 9to5mac, který nevydaný model odhalil v nové beta verzi tvOS 13.4.

Apple TV pomalu klepe na dveře

Údajně nevydané Apple TV se mělo objevit v nové beta verzi operačního systému tvOS 13.4. Důkazem toho je kódové označení „T1125“, které se ve zdrojovém kódu objevilo. Toto označení se neshoduje s žádným dosavadním modelem, proto se šíří zprávy o tom, že jde o nadcházející generaci.

Kromě přípravy nové Apple TV nám zdrojový kód tvOS 13.4 beta odhalil některé vlastnosti tohoto produktu. Údajně bychom se měli dočkat zařízení s procesorem A12 či dokonce A13 Bionic. Současná generace set-top boxu běží na starém procesoru A10 Fusion. Jestliže by společnost implementovala výkonnější procesor z letošního či loňského roku, set-top box od Applu by rychleji spouštěla aplikace, hry apod.

Nutno podotknout, že zvýšeným výkonem by Apple mohl mnohem lépe začít propagovat službu Arcade. V současné chvíli není jasné, kdy bychom se takového zařízení mohli dočkat. Nedávno se dokonce spekulovalo o nasazení vyšší operační paměti či HDMI 2.1, naopak design by měl zůstat stejný. Nutno také dodat, že současná generace nebyla aktualizována necelé tři roky. Nový model bychom tedy uvítali. Dle mého názoru by novinka mohla být uvedena ještě tento kvartál, tak jako iPhone SE 2.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Apple TV na obzoru. Nabídnout může i A13 Bionic

reklama reklama