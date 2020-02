Apple asi nabídne možnost změnit výchozí prohlížeč a klienta pro e-maily

Na operačním systému iOS je již od nepaměti nastavený jako výchozí prohlížeč internetu Safari a pro komunikaci vestavěný e-mailový klient. Ani v současné verzi není možné nastavit aplikace třetích stran jako třeba Chrome nebo Gmail jako výchozí. To se dle nejnovějších informací od Bloombergu možná v iOS 14 změní.

Chrome nebo Gmail jako výchozí aplikace?

Apple prý zvažuje umožnit nastavení výchozí prohlížeče a také emailového klienta. Mimo to údajně již pracuje na možnosti používat na chytrém reproduktoru HomePod také jinou službu než Apple Music. Přímo by zde mohlo fungovat například Spotify, které dnes musíte složitěji streamovat přes AirPlay.

Pokud chcete pustit hudbu přes Spotify pomocí Siri musíte, pak za každý příkaz dodat „with Spotify“. To by se po nastavení této služby jako výchozí již říkat nemuselo. Spotify vloni podalo na Apple stížnost ohledně neférových praktik v App Store, které je diskriminují.

Vypadá to, že se Apple pomalu otevírá a možnosti nastavení výchozích programů a služeb, což je rozhodně vítané. Co na to říkáte vy? Vyhovuje vám na iOS Safari nebo používáte třeba Chrome?

Zdroje: theverge.com, macrumors.com



