iPhone 12 nabídne výrazná vylepšení

Podle nedávno zveřejněných informací se zdá, že budoucí generace s názvem iPhone 12 bude nabízet vylepšený systém TrueDepth. S touto novinkou přišla jedna z nejpopulárnějších a nejdůvěryhodnějších analytických společností světa Barclays.

iPhone 12 s vylepšeným Face ID

Čím více se datum představení nového mobilního telefonu s logem nakousnutého jablka blíží, tím více toho o něm víme. Samozřejmě je třeba brát všechny uniklé informace s určitou rezervou, jen přeci se nacházíme teprve na začátku roku, takže se do podzimu může změnit ledacos. Ovšem i přesto není od věci se podívat na to, co nás u nového iPhone 12 nejspíše čeká.

Společnost Barclays potvrdila informaci, že se dočkáme nového předního systému pod názvem TrueDepth. Jedná se samozřejmě o technologii zaručující funkčnost Face ID. Apple by prý měl zapracovat na samotném výřezu v displeji, který by měl být u letošního vlajkového modelu výrazně menší či žádný.

Vyšší operační paměť a nový 3D senzor

To ale není vše. Analytická firma totiž potvrdila také přítomnost několika hardwarových specifikací. Tak například by se o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty měla postarat operační paměť s kapacitou 6 GB. Jednalo by se 2GB nárůst paměti než u současného iPhone 11 Pro. Velké věci se budou dít na zadní straně zařízení. Zde se totiž má objevit speciální 3D senzor, jenž by v praxi měl mapovat své okolí do vzdálenosti několika metrů. Tato technologie by měla zlepšit využívání rozšířené reality a portrétních fotografií.

Největší změna by se měla dostavit až příští rok. Apple by totiž mohl v roce 2021 zcela zrušit stávající konektor Lightning alespoň u jednoho ze svého iPhonu. To by znamenalo, že z originálního balení zmizí také klasické drátové EarPods. Naopak v průběhu letošního roku bychom se měli dočkat hned pěti nových iPhonů, přičemž do konce března dorazí levný iPhone SE 2 a na podzim čtyři další modely.

