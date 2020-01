TOP 2 kompaktní 3D tiskárny, které jsou nyní v akci! [sponzorovaný článek]

3D tiskárna, která umí zázraky

Tiskárna TRONXY XY-2 Pro překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 47,8 x 45,5 x 23 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8,5 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému TRONXY XY-2 Pro sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální TRONXY XY-2 Pro na českých e-shopech oficiálně neseženete. U internetového obchodu Geekbuying je však po dobu prvního týdne jen za 5 144 Kč (původní cena 6 617 Kč). Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Pokud pak zadáte kupón TRONXY3D, zaplatíte jen 4 366 Kč. Tiskárna se k vám tak dostane maximálně do pěti dnů a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

3D tiskárna za skvělou cenu

TRONXY XY-2 je ve skutečnosti stavebnice, ze které vám tiskárna vznikne. Dle podrobného návodu to však jednoduše zvládne každý. Mezi hlavní přednosti určitě patří kompaktnost tiskárny TRONXY XY-2. Díky nejdelší straně, která činí 50 cm, si to jistě dovedete představit. Výrobce taktéž slibuje velmi kvalitní tisk pomocí přesné tiskové hlavičce. V kombinaci s prostorem pro tisk, který činí 22 x 22 x 26 cm, si můžete kvalitně vytisknout prakticky cokoliv. Přesná hlavička však není vše. Díky extra tichému motůrku vás tisk nijak nebude obtěžovat. Díky kompletnímu setu TRONXY XY-2 můžete začít tisknout prakticky ihned!

Originální TRONXY XY-2 na českých e-shopech oficiálně neseženete. U internetového obchodu Geekbuying je však po dobu prvního týdne jen za 3 974 Kč (původní cena 5 752 Kč). Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Pokud pak zadáte kupón TRONXY3D, zaplatíte jen 3 677 Kč. Tiskárna se k vám tak dostane maximálně do pěti dnů a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

