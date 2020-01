Samsung Galaxy S10 Lite může nabídnout novou generaci OIS

Nedávno uniklé informace odhalily, že budoucí chytrý telefon Samsung Galaxy S10 Lite bude vybaven trojicí zadních fotoaparátů. Hlavní fotoaparát nabídne 48 megapixelů, přičemž druhý ultraširoký 12 megapixelů a makro fotoaparát 5 megapixelů. Nyní se ale objevily další podrobnější informace o tomto telefonu.

Samsung Galaxy S10 Lite s novou technologií

Spolehlivý analytik Ice universe tvrdí, že společnost Samsung použije u svého modelu Galaxy S10 Lite technologii pod názvem „unprecedented OIS“, která bude lepší než ta, kterou máme na současných vlajkových modelech.

Prozatím nemáme k technologii více informací, ale z předchozích úniků víme, že Samsung použije pro hlavní fotoaparát Galaxy S10 Lite něco, co se bude nazývat „tilt-OIS“. Nicméně, telefon by měl být vybaven procesorem Snapdragon 855. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se měla starat operační paměť s kapacitou 8 GB. K dispozici pak má být 128GB vnitřní úložiště pro ukládání soukromých dat.

Samsung Galaxy S10 Lite má kromě toho nabídnout také velký 6,7palcový FHD+ Super AMOLED displej s poměrem stran 20: 9. I v tomto případě bude čtečka otisků prstů umístěna v dolní části displeje. Na přední straně bude k dispozici 32megapixelový fotoaparát pro vytváření selfie. Hardwarové specifikace pak uzavře baterie s kapacitou 4 500 mAh s podporou 45W rychlého nabíjení.

Zdroj: gsmarena.com



