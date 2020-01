Předplatné magazínů v Google Zprávách končí, náhrada není

Google si již nějakou dobu pohrává s digitálním tiskem a se zprávami jako takovými. Nabízí v této oblasti celkem dost služeb, ale již se o ně nějak moc nestará. Dříve jsme zde měli aplikaci Google Stánek, kde bylo možné mimo jiné předplatit si některé časopisy. Následně ale došlo k sjednocení pod jednu aplikaci Google Zprávy, což je v podstatě i služba jako taková. Nyní se dozvídáme, že předplatné končí.

Google a předplatné magazínů

Google viděl příležitost v nabízení předplatného jednotlivých magazínů a dalšího tisku. Obsah magazínů jako takových je nabízen již skoro osm let, ale v poslední době zde nebyly jakékoliv novinky. Naopak jsme se dočkali odstranění sekce z Obchodu Play. V podstatě to bylo znamení začátku konce.

Někteří předplatitelé totiž v těchto dnech obdrželi e-mail od Googlu, kde se konstatuje, že předplatné jako takové končí. Dojde k úhradě vynaložených peněz, přičemž obsah jako takový již nebude přibývat. Všechna vydání, která byla zakoupena ale uživateli zůstanou dostupná v aplikaci Google Zprávy, konkrétně v sekci oblíbené nebo sledované magazíny.

Služba jako taková se nikdy nedostala do všech koutů světa a nyní je jasné, že se ani nedostane. Zjevně ji nepoužívalo dostatek uživatelů a nebyla výdělečná. Sice neznáme přesný důvod konce, ale odpovídalo by to Googlu a jeho praktikám.

Není jasné, jestli se připravuje nějaký náhrada, ale vzhledem k tomu, že Google odkazuje na jednotlivé weby magazínů k nákupu předplatného, je asi jasné, že se nic neplánuje. Zřejmě Google nechce konkurovat Applu a jeho nové službě.

