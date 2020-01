Oppo Find X2 dorazí s obřím 120Hz displejem

Společnost Oppo se pomalu a jistě připravuje na představení svého nového vlajkového modelu Find X2. A jak je již zvykem, čím blíže datum oficiálního představení je, tím více se na internetu objevují informace o daném telefonu. Nyní jsme se dozvěděli další hardwarové podrobnosti.

Oppo Find X2 nabídne skvělý displej

Že Oppo plánuje model Find X2 již nějaký ten pátek, víme. Doposud ale byly spekulace o nadcházejícím kousku liché. Tentokrát ale víme dostatečné informace. S největší pravděpodobností se totiž dočkáme velkého 6,5palcového OLED displeje s rozlišením 3168 x 1440 pixelů. Hlavním faktorem ale bude přítomnost podpory 120Hz obnovovací frekvence.

V návaznosti na obnovovací frekvenci zdroje dále uvádí, že funkce Find X2 umožní uživatelům vybrat si mezi rozlišením FHD+ a QHD+ a obnovovací frekvencí 60 Hz nebo 120 Hz v jakékoli kombinaci. To v praxi znamená, že uživatelé budou moci svobodně používat největší rozlišení QHD+ s obnovovací frekvencí 120 Hz. Právě tohle by mohlo výrobci hrát do karet, protože Galaxy S20 zřejmě takové rozlišení s 120 Hz podporovat nebude.

Bohužel další hardwarové podrobnosti nejsou známé. S největší pravděpodobností se zde dočkáme procesoru Snapdragon 865 a podpory nejmodernějších 5G sítí. Některé zdroje dokonce uvádí, že firma do telefonu implementuje fotoaparát s „všesměrovým“ automatickým zaostřováním (nástupce Dual Pixel AF) a nejrychlejší 50W bezdrátové nabíjení.

