Novinka Acer Spin 5 nabídne Wi-Fi 6, výdrž 15 hodin a kompaktní provedení [CES]

Asus v Las Vegas na veletrhu CES 2020 představil nový 360° otočný notebook Acer Spin 5, který za cenu kolem 26 000 Kč nabídne lehkou, ale přesto bytelnou, konstrukci, dotekový displej a dlouho trvající výdrž baterie skoro 15 hodin času práce. Navíc je Spin 5 vybaven nejnovějšími technologiemi, nabídne tak nejnovější desátou generaci procesorů Intel i7, čtečku otisku prstů, odemykání obličejem, USB 3.2 či nejnovější Wi-Fi šesté generace či dotykový displej.

Acer spin 5 nabídne otočení celé obrazovky, ta se tak překlopí o 360. Celá 13,5″ obrazovka v rozlišení 2K je navíc dotyková a prostřednictvím technologie Acer Active Stylus může uživatel snadno psát či kreslit na obrazovce. Spin 5 tak může posloužit i jako grafický tablet. O zvuk se starají dva reproduktory Acer True Harmony. U Spin 5 nalezneme 1TB SSD disk, což je v dnešní době nadstandardní výbava. O výkon se kromě procesoru Intel i7 desáté generace stará i 16 GB operační paměti. Tloušťka notebooku je pouhých 1,5 cm a váha se zastavila na nízkých 1,2 kilogramu.

„Notebook Acer Spin 5 je poháněn procesorem Intel Core i7 desáté generace poskytuje vysoký výpočetní výkon a k tomu je k dispozici grafika Intel Iris Plus. Baterie s výdrží 15 hodiny navíc podporuje rychlé nabíjení, které poskytuje až 4 hodiny provozu po pouhých 30 minutách na nabíječce. Spin 5 je vybaven dvěma porty USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt 3, které umožňuje posílání až 4K obrazu na externí monitory i mimořádně rychlé přenosy dat pro připojení doku a dalších zařízení. Spin 5 se může také pochlubit dvěma porty USB 3.2 Gen 1 (jeden neustále napájený), portem HDMI a čtečkou karet MicroSD. Superrychlá dvoupásmová Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX201 (802.11ax) poskytuje až třikrát rychlejší připojení než 802.11ac a nabízí vylepšenou konektivitu,“ řekl James Lin, generální ředitel divize notebooků, IT Products Business, společnost Acer Inc.