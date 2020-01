Do Androidu se vrátí nahrávání hovorů, aplikace Telefon je připravena

Není to tak dávno, co se podařilo objevit v aplikaci Google Telefon náznak možnosti nahrávání hovorů. Tato funkce byla ze systému odstraněna ve verzi Android 9, převážně kvůli právním komplikacím. Respektive došlo k zablokování, přičemž API pro tuto funkci bylo odebráno ještě dříve. Někteří výrobci upravili systém tak, aby funkce byla zachována, ale i tak mnozí nakonec museli odstranit svá řešení. Nedávno jsme se ale dozvěděli, že se funkce například vrátí do MIUI, takže jsme mohli začít usuzovat, že Google zavede podporu.

Jak již bylo řečeno, aplikace Google Telefon obsahovala několik textových řetězců nasvědčující zavedení funkce nahrávání hovorů. S novou verzí aplikace se objevuje ještě více náznaků, ale tentokrát jsou konkrétnější a je zde už i varování pro používání této funkce.

<string name=”call_recording_disclaimer_content”>When using the call recording feature, you are responsible for complying with applicable laws related to the recording of calls. Please be aware that many jurisdictions require the consent of both parties for such recording.</string>