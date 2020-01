Bluetooth SIG představila novou technologii pro přenos zvuku

Bluetooth Special Interest Group (SIG) představila v americkém Los Angeles na výstavě CES 2020 nové možnosti pro bezdrátový přenos zvuku. Nové produkty s těmito technologiemi by mohly být na trh uvedeny na konci tohoto roku. Poslech zvuku skrze nové bezdrátové technologie by měl nabídnout mnohem lepší spotřebu energie při přehrávání zvuku prostřednictvím Bluetooth.

Přenos zvuku přes Bluetooth by měl nově podporovat dvě rozhraní. LE Audio bude fungovat na základě Bluetooth Low Energy a Classic Audio bude pracovat na základě standardního Bluetooth Classic. LE Audio tedy ve zkratce umožní zařízením přenášet zvuk prostřednictvím energeticky úsporné části.

LE Audio jako nový standard při bezdrátovém přenosu zvuku

Aby bylo možné zvuk skrze úsporné spektrum přenášet, byl vytvořený nový kompresní algoritmus – Low Complexity Communication Codec (LC3). Ten má dokázat přenést zvukový výstup ve stejné kvalitě jako doposud. Tvůrci bluetooth audio zařízení se ale mohou zaměřit na spotřebu energie při přehrávání. Podle dosavadních informací bychom při stejné zvukové kvalitě mohli dosáhnout až téměř dvojnásobné výdrže na jedno nabití.

Z pohledu produktů bychom se tak mohli dočkat dvou směrů, kterými se budou výrobci vydávat. Buď zařízení budou mít při stejné kapacitě baterie výrazně vyšší výdrž na jedno nabití, nebo bezdrátová sluchátka a reproduktory budou moci snížit kapacitu baterie na polovinu při zachování hrací doby.

Mimo jiné by uživatelé mohli dosáhnout i lepšího stereo zážitku díky podpoře multi-stream. Ta umožní nezávislý synchronizovaný přenos zvuku například do každého jednotlivého sluchátka. LE Audio dále zahrnuje i podporu pro naslouchátka. Očekává se, že na trh by se mohla v budoucnu dostat právě Bluetooth naslouchátka, která výše uvedené výhody přinesou i pro osoby se sluchovým postižením.

Zároveň LE Audio nabídne možnost sdílet jeden nebo více zvukových toků do neomezeného počtu zařízení. Uživatelé tak budou moci sdílet hudbu s ostatními pouze na základě Bluetooth připojení ke stejnému zařízení.

Bližší specifikace o LE Audio by měly být zveřejněny během první poloviny roku 2020. Očekává se, že do konce letošního roku bychom se mohli dočkat i prvních zařízení, které přijdou na trh s LE Audio podporu.

Zdroje: xda-developers.com, bluetooth.com, businesswire.com



