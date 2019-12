Huawei Band 4 Pro, praktický gimbal a 3D tiskárna nyní v akci! [sponzorovaný článek]

Huawei Band 4 a specifikace

Huawei Band 4 Pro je vybaven 0,95 palcovým barevným AMOLED displejem s vysokým rozlišením. Kromě toho náramek nabízí několik úžasných ciferník. Pokud vás ale tyto ciferníky nezaujmou, budete si moci nainstalovat také ciferníky třetích stran. Náramek je mimo jiné vybaven kovovou konstrukcí a silikonovým páskem, který je podle prvních recenzí příjemný na omak – navíc se prý pohodlně nosí a je lehký.

Z hlediska funkčnosti má Huawei Band 4 Pro 11 vestavěných sportovních režimů, které mohou zaznamenat 127 různých sportovních dat. Náramek je také vybaven vestavěným GPS modulem. V Band 4 Pro je umístěn i měřič SPO2, který sleduje rychlost saturace kyslíkem v krvi. K dispozici je také monitor srdeční frekvence a sledování spánku.

Kromě toho má náramek vlastní NFC modul a podporuje platby kartami. Přestože nabízí podobný design, má Band 4 Pro odlišný způsob nabíjení, neboť se tři konektory nachází na zadní straně náramku. Model Band 4 umí monitorovat srdeční tep, rychlost či uraženou vzdálenost. Nová varianta dostala navíc GPS modul, běžeckého trenéra Running Coach, speciální technologii TruSleep pro sledování spánku a dýchání během sportování.

FeiyuTech Vimble 2S aneb levný a kvalitní gimbal

FeiyuTech Vimble 2S nabízí spoustu vlastností, které se vám ve vašem natáčení budou určitě hodit. Mimo úžasnou stabilitu gimbal nabízí také kvalitní zpracování. Mimo odlehčenou konstrukci (pouhých 663g) v sobě zařízení ukrývá nejnovější střídavé motůrky pro tu nejlepší možnou stabilitu. Přidejte perfektní ergonomii a máte zaručeno, že skvěle padne do ruky a dlouhé používání pro vás nebude žádným problémem.

Mezi širokou škálu podporovaných zařízení se řadí především kompletní série iPhonů, či GoPro HERO 5/4/3/3+ a další kamerky podobné velikosti. Mobilní zařízení můžete umístit prakticky jakákoliv. Gimbal ale ocení hlavně majitelé Sony kamer.

U designu se ještě pozastavíme. Díky přepracovanému provedení se výrobci podařilo chytře zasadit potřebná tlačítka a joystick tak, aby byl komfort užívání co nejvyšší. Ovládejte jednoduše 4 směrný joystick a bluetooth tlačítko svým palcem. Mezi tím, co přenastavujete módy stabilizátoru, svým ukazováčkem můžete operovat s tlačítkem pro módy stabilizátoru na zadní straně.

Mezi hlavní přednosti patří především schopnosti potřebného softwaru. Ten je schopen mimo jiné sledovat váš obličej a automaticky se otáčet za vámi. K této funkci zajisté oceníte montáž pro stojánek. Zmiňované bluetooth tlačítko vám umožní pořizovat snímky a natáčet. Zadní tlačítko pak splňuje funkci změny módů Vimble 2S, tedy portrét či na šířku. Joystick je zde pak pro kompletní natáčení samotného stabilizátoru.

Otáčecí rozsah Vimble 2S je 320 stupňů, což má za následek perfektní panorama a baterie vám umožní natáčení až pět hodin v kuse. Díky micro USB portu však není problém si zařízení dobít například z powerbanky.

3D tiskárna, která umí zázraky

Tiskárna TRONXY XY-2 Pro překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 47,8 x 45,5 x 23 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8,5 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému TRONXY XY-2 Pro sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

