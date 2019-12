Facebook chce do své služby Watch přivést hudební videa

Největší sociální síť světa údajně plánuje další velkou novinku pro funkci Watch. Ta by se totiž měla nově dočkat hudebních videí. Společnost podle všeho má v současné chvíli vyjednávat o licenčních smluv s Universal Music Group, Sony Music a Warner Music Group. Podle zahraničních médií Facebook žádá práva na hudební videa.

Facebook jedná o licenční smlouvy

Facebook již dříve vyjednal licenční smlouvy pro přidávání skladeb do videí od uživatelů, která zveřejňují. Doposud však sociální síť neměla práva na oficiální hudební videa. Pokud Facebook tato práva získá. může sdílet videa v plné délce v rámci kategorie Watch. To by pravděpodobně mohlo nalákat více uživatelů a ve finále by se z Watch stala alternativa k YouTube.

Zahraniční servery tvrdí, že nahrávací společnosti tlačí na Facebook, aby se stal alternativou pro YouTube, protože získají mnohem více peněz. Facebook totiž tvrdí, že sledovaná videa dosahují až na 720 mil. uživatelů za měsíc. Je tedy pravděpodobné, že hudební videa přilákají více uživatelů.

Zdroj: engadget.com



