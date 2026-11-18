Moderní technologie dokážou převzít rutinní péči o podlahy i okna. Aktuální slevová nabídka na Alza.cz přináší výrazné cenové zvýhodnění napříč celým spektrem chytrých pomocníků – od prémiových autonomních stanic s automatickým praním mopů až po cenově dostupné modely pro každodenní údržbu.
Pokročilé robotické vysavače se samočisticí stanicí
Špičkové modely v této kategorii kombinují vysoký sací výkon, přesnou laserovou či DToF navigaci a dokovací stanice, které se samy starají o vyprazdňování prachu i údržbu mopovacích textilií. Uživatel tak minimalizuje manuální zásahy na minimum i v domácnostech se zvířaty.
- Roborock Qrevo S Pro Černý (-44 %)
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Dostupné robotické vysavače pro každodenní údržbu
Pro menší byty nebo uživatele hledající spolehlivý poměr ceny a výkonu jsou připraveny kompaktní robotické vysavače s funkcí vytírání. Nabízejí ovládání přes mobilní aplikaci, dálkové ovladače i podporu hlasových asistentů pro pravidelný úklid tvrdých podlah a koberců.
- SENCOR SRV 1550WH (-40 %)
- Roborock Q7 BF black (-28 %)
- Roborock Q7 BF white (-28 %)
- ETA Galaxo 4239 90000 (-25 %)
- ETA Rover 1248 90010 (-23 %)
- ETA Rover 1248 90030 (-23 %)
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Aku vysavače na okna a hladké povrchy
Mytí oken, zrcadel, obkladů či sprchových koutů bez šmouh a zbytečné námahy usnadňují akumulátorové okenní čističe. Kombinace rozprašovače a sací funkce výrazně zkracuje dobu potřebnou k leštění hladkých ploch v celé domácnosti.
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Kompletní přehled aktuálních akčních nabídek a další techniku do chytré domácnosti si lze prohlédnout přímo na e-shopu Alza.cz, kde na jednom místě vyřešíte kompletní vybavení pro moderní a pohodlný úklid.
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