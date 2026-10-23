Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix

Zdroj: Google
Podvody na internetu jsou čím dál sofistikovanější a ne vždy stránka musí konkrétně dělat něco ilegálního na daném zařízení, případně se pokoušet provést nepovolenou operaci. Mnohdy jen nabízí jednoduchý návod na nějakou opravu nebo vylepšení, což ve výsledku může vést k problémům. Současně některé podvody jsou těžko rozeznatelné pro nepozorného návštěvníka. Proto Google zvyšuje úroveň ochrany přímo v Chromu.
I s Gemini
Možná jste se již setkali s červenou stránkou a s varováním, že se snažíte přistoupit na nebezpečný web. Toto varování je součástí rozšířené ochrany Chromu již nějakou dobu a v podstatě to znamená, že je zde obrovské riziko. Google nyní přidává jednu ochranu navíc. Sice vám dovolí procházet web, ale současně vás varuje, že se možná jedná o podvod.
Jak asi tušíte, Google využívá Gemini pro detekování například phishingu. Jde víceméně o nižší úroveň nebezpečí, ale současně zde hrozí riziko podvodu. Samotný obsah je analyzován pomocí Gemini a snaží se detekovat nejrůznější signály, ale není jediným hodnotícím prvkem, spíše součástí komplexního systému. Do hry vstupuje také reputace domény, historie a podobné další signály. Jakmile systém rozpozná nějaké riziko, zobrazí se varování v podobě, jaké vidíte výše. Chrome se bude snažit jen varovat, hlavně aby byl uživatel ostražitý, jelikož na stránce nemusí být vše v pořádku.
Díky této nové metodice jsme se dočkali i indikace techniky ClickFix, což je forma sociálního inženýrství. Konkrétně se snaží vnuknout myšlenku, že je něco špatně na daném zařízení uživatele a že pomocí speciálního kódu vše opraví. Ve skutečnosti může takto narušit soukromí, vytvoří cestu k instalaci škodlivého softwaru a podobně. Díky využití Gemini se detekuje ClickFix a hned se varuje uživatel, aby danou věc nedělal. Abyste měli tyto novinky k dispozici, musíte mít zapnutou Vylepšenou ochranu, což najdete v Chromu na chrome://settings/privacy/guide.
Zdroje: blog.google, 9to5google.com
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