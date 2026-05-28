Sennheiser přináší prémiová sluchátka Momentum 5 Wireless

Necelé tři roky jsme čekali na v pořadí pátou generaci sluchátek Momentum Wireless od německé firmy Sennheiser, která opět posouvá laťku nahoru. Výrobce především dokázal ještě zvýšit kvalitu poslechu, udržel celkovou dobu výdrže, vylepšil technologii ANC, přidal prostorový zvuk včetně sledování pohybu hlavy nebo možnost výměny baterie bez nutnosti návštěvy servisu.
Míří k vrcholu
Sluchátka se mohou pochlubit 42mm dynamickými měniči, u kterých nově nalezneme technologii Snapdragon Sound. Následuje certifikace Hi-Res Audio či podpora kodeku aptX Lossless pro bezdrátový poslech v bezeztrátové kvalitě. Celkem osm mikrofonů trojnásobně zvyšuje účinnost hybridní adaptivní technologie ANC oproti poslední generaci.
Bateriový článek o velikosti 700 mAh nabízí celkovou výdrž až 57 hodin. Navíc rychlé 10minutové nabíjení prodlužuje poslech o 7 hodin. Ke zmiňované výměně baterie postačí pouze malý křížový šroubovák, přičemž samotná výměna trvá pouze pár minut. Samozřejmostí je i výměna náušníků.
Komunikace zatím probíhá přes funkci Bluetooth 5.4, ale časem dojde k aktualizaci na novější Bluetooth 6.0. Základní výbavu uzavírá transparentní režim a doprovodná aplikace Smart Control Plus, ve které můžete například využít osmipásmový ekvalizér k úpravě zvukového profilu.
K dispozici budou tři barevné verze (bílá, černá, modrá) za cenu 9 990 Kč včetně daně. Prodejní balení kromě sluchátek má obsahovat nabíjecí USB-C kabel a analogový audio kabel s 3,5mm konektorem.
