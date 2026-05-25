Vivo Y600 Turbo láká na 9000mAh baterii

Zdroj: Vivo
Vivo sem tam přinese vskutku zajímavý mobil na trh a dnešek nebude výjimkou. Do svého portfolia zařazuje model Vivo Y600 Turbo, kde poslední slovíčko není spojeno ani tak s výkonem, jako spíše s energií, která je ukryta uvnitř.
Střední třída s dávkou energie
Vivo Y600 Turbo láká zejména na svou baterii, která má kapacitu 9020 mAh, což je na dnešní dobu nadstandardní hodnota. Navíc má mobil jen 8,29 mm na tloušťku. Společnost uvádí, že i po 1200 cyklech nabíjení si zachovává více než 80 % kapacity (Vivo konkrétně zmiňuje zdraví). Za zmínku také stojí i splnění certifikace IP69, takže odolá i náročnějším podmínkám.
Displej nabízí vyšší rozlišení a jas až 5000 nitů. Tím ale výčet nejzajímavějším specifikací končí. Na zadní straně jsou dva foťáky, ale ani jeden nemá optickou stabilizaci obrazu a sekundární má navíc jen 2 MPx. O výkon se zde stará Snapdragon 7s Gen 4, což je sice dobrý model, ale ve své řadě není nejvýkonnější.
Vivo Y600 Turbo je zajímavý kousek, aspoň z pohledu baterie a odolnosti. Základní verze má nastavenou cenu přibližně na 7 100 Kč. Jakmile se dostane do Evropy, asi bude začínat na 9 200 Kč.
Specifikace Vivo Y600 Turbo
- displej: 6,83 palců, AMOLED, obnovovací frekvence 60/90/120 Hz, rozlišení 2800 x 1260 pixelů, až 5000 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4, 8 jader (1x 2,7 GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz), 64bitový, 4nm, Adreno 810 GPU
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (s podporou 5G SA na obou slotech, inteligentní přepínání datové karty)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, AF, video s podporou EIS, 10x digitální zoom, CMOS senzor)
- 2 Mpx (sekundární hloubkový senzor pro rozostření pozadí, f/2,4, FF)
- přední: 8 Mpx (f/2,05, FF, video s podporou EIS, 2x digitální zoom, CMOS senzor)
- IP68 + IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (WLAN 2,4/5 GHz, Wi-Fi Display, MU-MIMO, rychlost až 600 Mbps), Bluetooth 5.2 (kodeky SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC), NFC (režim čtečky, emulace karty, HCE, NFC-SIM na slotu 1, eSE), GPS (L1+L5), Beidou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), USB-C (USB 2,0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163,73 x 76,18 x 8,29 mm, 215 gramů
- baterie a nabíjení: 9020 mAh, 90W rychlé nabíjení
