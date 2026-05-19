Xiaomi 17T a 17T Pro vyjdou na konci měsíce

Xiaomi 17T a 17T Pro | Zdroj: GSMArena
Produktová řada 15T od společnosti Xiaomi se za pár dnů dočká náhrady v podobě série s označením 17T, která na úvod bude zahrnovat dva modely. Ve čtvrtek 28. května proběhne tisková konference, kde by mělo dojít jen k potvrzení již známých specifikací díky únikům od spolehlivých zdrojů. Samotný vzhled je údajně rovněž hotovou záležitostí.
Mají našlápnuto
Základní model Xiaomi 17T získá 6,59palcový OLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým poběží čipset Dimensity 8500 Ultra od MediaTeku nebo 12GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256/512GB úložiště. Bateriový článek o velikosti 6 500 mAh nejspíš dostane technologii rychlého 67W nabíjení.
Záda zaberou tři objektivy fotoaparátu (50 + 50 + 12 MPx), kdežto vpředu ještě nasadí 32MPx selfie kamerku. Vylepšený zástupce 17T Pro nabídne větší 6,83palcový panel v totožné konfiguraci. U hardwaru se o změnu postará procesor Dimensity 9500 či navíc přidaná možnost 1TB úložiště. Prodlouženou výdrž přinese 7 000mAh baterie s technologií rychlého 100W nabíjení a 50W bezdrátového nabíjení.
Telefony mají mezi sebou sdílet systém Android 16 v rámci rozhraní HyperOS 3, skener otisků prstů pod displejem, certifikaci odolnosti IP68, infraport, NFC a technologie typu Dolby Vision, Dolby Atmos, Hi-Res Audio.
Nakonec se cenovka u Xiaomi 17T má pohybovat v rozpětí 18 204 – 19 419 Kč. Náročnější uživatelé mohou volit 17T Pro s cenou okolo 24 280 – 26 711 Kč. Ke všemu nejrychlejší zájemci dostanou jako dárek zdarma chytrý náramek Smart Band 10 a bezdrátová sluchátka Headphones Neo od Redmi. Bližší podrobnosti můžeme vyhlížet s blížícím se koncem tohoto měsíce.
