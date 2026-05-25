Apple na AppStore loni zablokoval přes miliardu falešných účtů

Zdroj: Apple
Apple App Store každý týden navštíví přes 850 milionů uživatelů. Takto vysoká koncentrace uživatelů a možnost zisku přirozeně láká podvodníky, kteří neustále vyvíjejí nové taktiky jak oklamat uživatele. Apple zveřejnil statistiky za loňský rok, které ukazují, jak masivnímu tlaku musel čelit a jaká opatření musely jeho bezpečnostní týmy přijmout.
Apple vydal statistiky bezpečnosti na AppStore
Během loňského roku Apple zablokoval potenciálně podvodné transakce v hodnotě přesahující 2,2 miliardy dolarů. Za posledních šest let pak celková částka dosáhla závratných 11,2 miliardy dolarů. Bezpečnostní mechanismy navíc zachytily a zastavily zneužití více než 5,4 milionu odcizených platebních karet a zablokovaly budoucí finanční transakce téměř 2 milionům uživatelských účtů.
Schvalovacím procesem neprošly miliony závadných aplikací
Boj proti podvodníkům začíná už u samotného softwaru, který vývojáři do obchodu posílají. Schvalovací kontroly Applu loni prověřily 9,1 milionu žádostí o publikaci nebo aktualizaci aplikací. Plné 2 miliony z nich bylo rovnou odmítnuto, protože vykazovaly známky škodlivého kódu nebo porušovaly přísná bezpečnostní pravidla.
Útočníci se však nesnaží proniknout jen do oficiálního obchodu, ale zkoušejí štěstí i mimo něj. Apple loni vyhledal a zablokoval 28 000 nelegálních aplikací na pirátských platformách třetích stran. Apple loni také zamítl 138 000 registrací nových vývojářů a celkem 193 000 již existujících vývojářských účtů zrušil kvůli vážnému podezření z podvodného jednání.
Útočníci využívají falešné účty a recenze
Podvodníci mění taktiku a stále častěji nasazují organizované sítě botů – takzvané botnety. Ty mají za úkol hromadně zakládat falešné profily, zahlcovat uživatele spamem, uměle manipulovat s žebříčky popularity a generovat fiktivní hodnocení. Bezpečnostní týmy Applu loni odrazily několik takto masivních vln útoků. Výsledkem je zablokování více než 1,1 miliardy pokusů o vytvoření podvodných uživatelských účtů a deaktivace 40,4 milionu účtů kvůli zneužívání systému.
Umělá inteligence čistí hodnocení aplikací
Falešné recenze a udělování hodnocení představují pro uživatele velké riziko, protože mohou snadno vyvolat dojem, že jde o kvalitní aplikaci, i když tomu tak ve skutečnosti není. Apple ke kontrole recenzí nasazuje kombinaci pokročilé umělé inteligence a lidské kontroly. Z celkového objemu 1,3 miliardy hodnocení a recenzí, jich systémy zablokovaly téměř 195 milionů jako klamavé nebo zmanipulované. Kontrola zároveň zachytila přibližně 7 800 podvodných aplikací, které se kvůli tomu vůbec neobjevily ve výsledcích vyhledávání.
