Android Halo: Nová éra transparentnosti pro AI agenty Googlu

• 20. 5. 2026#AI
Zdroj: Google

V těchto dnech Google představuje jednu novinku za druhou. Mnoho z nich se týká přímo umělé inteligence, agentů a nejrůznějších pokročilých služeb. I tak došlo ještě na jedno uvedení funkcionality pro Android, které se jmenuje Android Halo.

Gemini dostává nejrůznější možnosti, ale Google se také zaměřuje na agentní chování, tedy že Gemini bude moci dělat automatizované činnosti na pozadí. Jednou z takových novinek je například agent Spark. Ten bude moci dělat činnosti napříč několika službami i aplikacemi. Společnost chce být ale transparentní, takže se nic nebude jen tak dělat na pozadí bez vědomí uživatele.

Právě k tomu bude sloužit Android Halo. Novinka by se dala popsat jako notifikace na steroidech, který bude sloužit právě pro informování, co se děje u podporovaného agenta, respektive co aktuálně provádí.

Zatímco na pravé straně můžete mít indikace o využívání kamer, mikrofonů nebo polohy. Na levé straně se bude zobrazovat Halo jako indikace činnosti agenta. Nejde ale jen o grafický ukazatel. Budou zde o popisky některých činností. Google uvádí, že Halo bude podporovat nejrůznější agenty, ale není zcela jasné, jestli myslí jen své, nebo Halo bude k dispozici i alternativním službám. Do systému přijde novinka během několika měsíců.

Zdroj: Tisková zpráva

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

