Aplikace FIXED Smart pro lokátory končí, náhrada nebude

• 11. 3. 2026#Aplikace
Zdroj: Fixed

Občas společnosti musí udělat nepopulární krok, aby byl zaručen vývoj a zbytečně se neinvestovalo do řešení, které má již svou náhradu. Ta je mnohdy efektivnější, nabízí lepší rentabilitu a také rozšířené funkce. K takovému kroku se uchýlila společnost Fixed, která oznámila konec aplikace FIXED Smart.

Bez náhrady

Společnost oznamuje ukončení aplikace FIXED Smart pro lokátory, které podporují právě jen tuto aplikaci. K ukončení dojde 30. 4. 2026, přičemž se neplánuje jakákoliv náhrada. V tomto případě ale nejde jen o ukončení podpory aplikace. Součástí konce je i vypnutí celé infrastruktury, takže ve výsledku:

  • dojde k vypnutí serverové infrastruktury,
  • aplikace přestane fungovat,
  • lokátory využívající FIXED Smart již nebude možné používat.
  • aplikace nebude nahrazena žádnou jinou verzí.

Důvodem je přechod kompletně na řešení globálních společností Apple a Google. Jinak řečeno, firma bude nově podporovat jen Google Find Hub (Pátrací centrum) od Googlu a Najít (Find My) od Applu. Přechází se tak na nativní řešení, které má lepší infrastrukturu a možnosti v lokalizování.

unnamed (2) 1366x577x

Zdroj: Fixed

Pokud tedy máte staré lokátory, přestanou fungovat. Firma se snaží nabídnout jako poděkování za dosavadní používání slevu na nové produkty FIXED MiCard a FIXED LiTag. Ta je ve výši 50 % a stačí použít kód SMART při objednání.

Zdroj: Tisková zpráva

