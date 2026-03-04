MacBook Neo je novinka za 16 990 Kč, v prodeji bude od 11. března

Zdroj: Apple

Nějakou dobu se spekulovalo, že bychom se mohli dočkat velmi levného Macbooku od Applu, který ale bude mít mobilní procesor. Dnes jsme se tedy dočkali a firma představila MacBook Neo.

MacBook Neo

Hned na začátek můžeme uvést, že novinka má procesor Apple A18 Pro z roku 2024, takže žádná novinka. Je párován s 8 GB operační paměti a základní verze má 256GB úložiště. Pak je zde také 512GB verze, ale nic víc nehledejte. MacBook Neo se nabízí jen v jedné velikosti, a to konkrétně v 13palcové. Nečekejte AMOLED nebo OLED technologii. Asi kvůli snížení ceny byla nasazena IPS s rozlišením 2408 x 1506 pixelů s maximálním jasem 500 nitů.

highlights colors b33i3trd6mxe large 1260x680x

Zdroj: Apple

Apple uvádí, že na jedno nabití má zvládnout až 16 hodin provozu, ale to se bude vždy odvíjet od toho, co budete s tímto Macbookem dělat. Nechybí stereo reproduktory. Co se týče konektorů, jsou zde dva USB C porty, jeden USB 3 a druhý USB 2. Pak je zde sluchátkový konektor. MagSafe zde nehledejte.

ntm hero endframe 4u6qzi7yehe6 large 1076x746x

Zdroj: Apple

Je zajímavé, že TouchID je jen u 512GB verze. Nižší nemá čtečku otisků prstů. Základní model tedy vychází na 16 990 Kč, vyšší pak na 19 990 Kč.

Specifikace MacBook Neo

  • displej: 13 palců, Liquid Retina displej s LED podsvícením a technologií IPS, 2408 x 1506 pixelů, jas 500 nitů
  • procesor: Čip Apple A18 Pro
    • 6jádrové CPU (2 výkonnostní a 4 úsporná jádra)
    • 5jádrové GPU
    • 16jádrový Neural Engine
    • propustnost paměti 60 GB/s
    • Mediální engine (hardwarová akcelerace kodeků H.264, HEVC, ProRes a ProRes RAW, engine na dekódování videa, engine na kódování videa, engine na kódování a dekódování ProResu, dekódování AV1)
  • RAM: 8 GB jednotné paměti
  • úložiště: 256/512 GB SSD
  • Operační systém: macOS
  • Dual SIM: Není k dispozici
  • Foťáky:
    • přední: FaceTime HD kamera s rozlišením 1080p (1080p HD video, vyspělý obrazový signálový procesor s výpočetním videem)
  • čtečka: Touch ID
  • stereo
  • Konektivita: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 6, 1x USB 3 (USB-C) port (podpora pro nabíjení, DisplayPort, USB 3 až 10 Gb/s, nativní rychlost DisplayPortu 1.4), 1x USB 2 (USB-C) port (podpora pro nabíjení, USB 2 až 480 Mb/s), 3,5mm sluchátkový konektor
    • podpora jednoho externího displeje s nativním rozlišením až 4K při 60 Hz (současně s nativním rozlišením vestavěného displeje)
  • rozměry a hmotnost: 29,75 x 20,64 x 1,27 cm, 1,23 kg
  • baterie a nabíjení: vestavěná 36,5Wh lithium-iontová baterie, výdrž až 16 hodin streamování videa, až 11 hodin bezdrátového prohlížení webu, minimální příkon 20 W, podpora nabíjení přes USB-C napájecí adaptér nebo jiný USB PD zdroj

Zdroj: Tisková zpráva

