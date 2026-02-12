Xiaomi odhaluje reproduktor Bluetooth Speaker Essential

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential | Zdroj: Xiaomi

Nabídku přenosných reproduktorů rozšiřuje čínská společnost Xiaomi. Oficiální představení má právě teď za sebou další zástupce nesoucí název Bluetooth Speaker Essential. Tato novinka by měla být určitě dostupná v celosvětovém měřítku, takže ani čeští zákazníci nemusí být o ni ošizeni. Případné zájemce mohou oslovit nejen kompaktní rozměry nebo nízká cenovka.

Na nic si nehraje

Jednoduchá konstrukce je uvnitř vyplněna jedním pasivním zářičem a 1,5palcovým širokopásmovým reproduktorem. Sestava disponuje jmenovitým výkonem 5 W, přičemž dodatečná funkce zvýrazňuje basovou stránku. O kompaktnosti nejlépe vypovídají rozměry 9,8 x 4,6 x 13 cm či udaná hmotnost 200 gramů.

xiaomi bluetooth speaker essential 4 2560x1350x xiaomi bluetooth speaker essential 8 2560x1380x

xiaomi bluetooth speaker essential 5 2560x1350x xiaomi bluetooth speaker essential 9 2560x1350x

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential | Zdroj: Xiaomi

Za zmínku stojí gumové tělo s protiskluzovou úpravou, síťovina z neupřesněné tkaniny nebo především praktické poutko. Baterie s kapacitou 1 000 mAh slibuje výdrž až 10 hodin. Vedle USB-C portu ještě naleznete tlačítko na spárování a třeba indikační diodu. Konektivitu vyřešili přes funkci Bluetooth 6.0.

Ovšem k vytvoření stereo zvuku musíte spárovat minimálně dvě a více zařízení (maximálně 10). Pozornosti nesmí uniknout ani funkce zvukové USB karty, čímž například lze vytvořit drátový reproduktor pro počítač. Výbavu uzavírá certifikace odolnosti IP66 či integrovaný mikrofon na přímé vyřizování hovorů.

V obchodech sice budou dvě barevné verze (černá, zelená), ale doporučenou prodejní cenu zjistíme teprve v nejbližších dnech.

xiaomi bluetooth speaker essential 2 2560x1380x xiaomi bluetooth speaker essential 1 640x578x

xiaomi bluetooth speaker essential 7 2560x1335x xiaomi bluetooth speaker essential 6 1323x578x

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential | Zdroj: Xiaomi

Zdroje: gizmochina.com, mi.com

