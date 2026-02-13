DuckDuckGo zavádí hlasový režim v AI chatu Duck.ai: soukromí zůstává stále prioritou

DuckDuckGo zavádí hlasový režim v AI chatu Duck.ai: soukromí zůstává stále prioritou
2026-02-13
#Android #iOS

Zdroj: Search Engine Journal

Oblíbený vyhledávač DuckDuckGo pokračuje v rozšiřování svých nástrojů založených na umělé inteligenci. Novinkou je hlasový režim v rámci AI platformy Duck.ai, který umožňuje uživatelům komunikovat s chatbotem pomocí hlasové konverzace. I v rámci této inovace se klade důraz na zachování maximálního soukromí.

Duck.ai: Chat s AI bez sledování

DuckDuckGo spustil svou vlastní AI platformu Duck.ai v březnu loňského roku. Od začátku kladl důraz na anonymitu a ochranu dat, a umožnil uživatelům komunikovat s velkými jazykovými modely od předních vývojářů, jako jsou OpenAI, Meta, Anthropic nebo Mistral bez nutnosti dávat k dispozici své osobní údaje.

Platforma se postupně rozrůstala. Přibyla například možnost generování obrázků a nyní přichází další významný krok v podobě hlasového ovládání a konverzace v reálném čase.

Jak funguje hlasový režim v Duck.ai?

Uživatel jednoduše zahájí hlasový chat, přičemž hlas je streamován v reálném čase přes šifrované spojení přímo do modelu od OpenAI. Ten hlas přepíše do textu, zpracuje dotaz a odpověď následně poskytne jak formou textu, tak hlasového výstupu.

DuckDuckGo přitom důrazně zdůrazňuje, že:

  • audio z mikrofonu není ukládáno ani společností DuckDuckGo, ani OpenAI;
  • OpenAI má smluvně omezené možnosti nakládání s daty, které slouží výhradně k poskytování služby;
  • po ukončení chatu žádná data nezůstávají uchována.

Komu je funkce dostupná?

Hlasový režim je již nyní dostupný ve většině moderních prohlížečů, s výjimkou Firefoxu, kam má podpora dorazit v dohledné době. Zdarma ho mohou využít všichni uživatelé, avšak s denním limitem. Předplatitelé DuckDuckGo mají přístup k vyšším kapacitám, což z funkce činí praktický nástroj i pro intenzivnější použití.

Vzhledem k rostoucí skepsi veřejnosti vůči AI funkcím DuckDuckGo opět potvrzuje, že všechny nástroje spojené s AI jsou zcela volitelné. Pokud se uživatel rozhodne funkci hlasového chatu později nepoužívat, může ji kdykoli vypnout v nastavení Duck.ai.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT.

