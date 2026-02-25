Vivo Y05: Základní model s baterií, který zaujme

Zdroj: Vivo
Po nedávném uvedení Vivo V70 a V70 Elite, tedy slušnými mobily střední třídy, zde máme další novinku, ale z jiného konce. Výrobce představil Vivo Y05, tedy základní mobil, kde jsou specifikace velmi slabé, ale i tak je jedna nadstandardní.
Aspoň ta baterie
Vivo Y05 evidentně zapadá do nejnižší třídy, což jde vidět na specifikacích displeje. Ten má jen HD rozlišení. Navíc procesor podporuje jen LTE mobilní sítě. Pokud si myslíte, že tento mobil má dva foťáky na zadní straně, tak se nenechte zmást. Sekundární otvor na zádech obsahuje jen infračervený senzor. Hlavní snímač má jen 8 MPx.
Že se šlo jen po nejnižší ceně jde vidět například i u úložiště, jelikož došlo na použití eMMC 5.1, tedy velmi zastaralá technologie. Co je zde ale navíc a kde se moc nešetřilo, je například odolnost. Vivo Y05 dostal aspoň certifikaci IP65 a navíc baterie se může chlubit kapacitou 6500 mAh. Jen tedy nabíjení je pouze 15W.
Vivo Y05 tak působí jako naprostý základ, který by mohl oslovit výdrží na jedno nabití. Cena u novinky je nastavena na cca 2 200 Kč. Zatím není jasné, kdy se novinka dostane do Evropy.
Specifikace Vivo Y05
- displej: 6,74 palců, LCD, 1600 x 720, 120 Hz, 83 % NTSC, 260 PPI, jas 1200 nitů (HBM)
- procesor: Unisoc T7225 (8 jader, 2 x 1,8 GHz + 6 x 1,8 GHz, 12 nm)
- RAM: 4 GB LPDDR4X (+ 4 GB virtuální)
- úložiště: 64/128 GB eMMC 5,1 (+ microSD až 2 TB)
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6,0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD
- Foťáky:
- zadní: 8 Mpx (f/2,0)
- přední: 5 Mpx (f/2,2)
- IP65
- kapacitní čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5,2, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), FM rádio, OTG, USB-C 2,0 (bez NFC)
- rozměry a hmotnost: 167,40 x 77,10 x 8,39 mm, 209 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 15W nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře