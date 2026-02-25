Samsung dnes představí novinky: Sledujte Unpacked z Prahy i San Francisca

• 25. 2. 2026#Android #Smartphony
Zdroj: Samsung

Právě dnes dojde na představení novinek od Samsungu v rámci nejvyšší modelové řady. Jako obvykle, některé drobnosti již zveřejnil, jako je například rozšíření Galaxy AI o Perplexity. To podstatně se ale dozvíme již dnes.

Dva přenosy, i z Česka

Samsung jako obvykle pořádá živý přenos Samsung Unpacked ze San Franciska, který se začne v 19:00 našeho času. Právě na něm se chystá představit několik mobilů a také asi i příslušenství.

Kromě toho jsme se tentokrát dočkali i livestreamu z Galaxy Unpacked Party v Praze. Komentovaným přenosem vás provedou moderátor Petr Říbal a školitel Samsungu Marek Pažický. Tento přenos začíná ve 20:30 našeho času.

Samozřejmě se můžete těšit i na naše články, v kterých pokryjeme velmi rychle hlavní novinky.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

