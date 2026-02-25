AI boom způsobuje nedostatek paměťových čipů. Ceny zařízení od Samsungu a Applu porostou

Výroba AI infrastruktury odsává čipy z trhu. Spotřebitelé pocítí důsledky na cenách smartphonů, počítačů i herních konzolí. Rozmach umělé inteligence s sebou nese vedlejší efekt. Globální nedostatek paměťových čipů, který má přímý dopad na ceny spotřební elektroniky. Podle zprávy publikované portálem IndexBox situace zasahuje celé spektrum zařízení. Od chytrých telefonů až po notebooky a stolní počítače. Výrobci jako Samsung či Apple se potýkají se zvyšujícími náklady, které se mohou brzy promítnout i do cen nových produktů.
Drahé a nedostupné paměťové čipy jako vedlejší efekt extrémního rozmachu AI
Samsung, jeden z největších výrobců pamětí na světě, sice z krátkodobého pohledu těží z rostoucí poptávky, jeho akcie dosáhly historického maxima. Zároveň však využívá situace ke zvýšení cen nové generace HBM4 čipů až o 30 %. Přesto není imunní vůči širším tlakům na trhu. Podle analytika Brandona Nispela ze společnosti KeyBanc může právě růst cen komponent přinutit Samsung k zdražení připravovaného telefonu Galaxy S26 o 70 až 140 dolarů (v přepočtu zhruba o 1 700 až 3 400 Kč), aby pokryl vyšší náklady.
Tlak se tím pádem přenáší i na Apple, který od Samsungu odebírá přibližně 60 % svých paměťových komponent. Apple by podle Nispela mohl zpočátku zkusit udržet ceny stabilní a získat tak tržní podíl na úkor dražších zařízení Samsungu. Tento přístup však označil za rizikový a pravděpodobně krátkodobý. Reálně lze očekávat, že Apple bude nucen zvýšit ceny i svých zařízení, aby ochránil své marže.
RAMageddon na poli paměťových čipů
Podle analytiků je právě růst cen paměťových čipů hlavním faktorem, který negativně ovlivňuje segment v celém IT hardwarovém sektoru. V odvětví se už vžilo i trefné označení této situace jako „RAMageddon“. S přetlakem poptávky se tak výrobci snaží uspokojit spíše trh datových center než spotřebitelský segment.
Zvláště výrazný vliv má obrovské tempo investic do AI infrastruktury. Společnosti Nvidia a Meta nedávno oznámily víceletou dohodu o nasazení milionů grafických čipů generace Blackwell a Rubin. Meta v rámci toho plánuje investovat do AI infrastruktury až 135 miliard dolarů, což má negativní dopad na dostupnost čipů pro běžná zařízení, jako jsou smartphony, notebooky nebo herní konzole.
Důsledky už začínají být vidět. Sony údajně zvažuje odklad vydání konzole PlayStation 6 až na roky 2028/2029, protože nedostatek pamětí ohrožuje vývoj. Společnost Dell varovala před růstem nákladů a oznámila zvýšení cen svých PC až o 20 %. Pokud se současný trend nezastaví, může se růst cen stát trvalou součástí trhu, což výrazně ovlivní i ceny příštích generací smartphonů.
Situace jasně ukazuje, že AI boom sice urychluje technologický pokrok, ale zároveň destabilizuje rovnováhu trhu. A právě koncoví uživatelé budou nakonec těmi, kdo doplatí na vyšší náklady výrobců.
Zdroj: indexbox.io
