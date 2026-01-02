Android 16 – které mobily mají dostupnou aktualizaci aktualizováno

Google letos mění své zažité zvyky a místo jedné verze systému se dočkáme dvou. První zde máme stabilní Android 16 a později v tomto roce bude vydána ještě jedna verze, možná ponese označení Android 16.1, ale to ještě nevíme přesně. I tak začínají aktualizace mobilů právě na Android 16.

Android 16 vychází ve stabilní verzi, nechť započnou aktualizace

Dostupnost aktualizace na Android 16

Stejně jako v minulých letech se pokusíme sledovat dostupnost aktualizací mobilů na Android 16. I tak oceníme i vaši pomoc. Pokud tedy zaznamenáte dostupnost Androidu 16 na svém zařízení, dejte nám vědět do komentářů název modelu a případně, jestli pochází z české distribuce nebo od operátora.

Zdroj: Google

  • Tučně zvýrazněné zařízení bylo nově přidáno do seznamu.
  • Značka „S“ znamená, že máme ověřenou dostupnost aktualizace na Android 16 u majitelů v České republice.
  • Některé modely dostávají aktualizaci po regionech.

Již máte aktualizaci na Android 16? Dejte nám vědět do komentářů.

Nově přidané modely za aktuální týden:

  • OPPO F29 Pro 5G

Google

  • Pixel 6 (S)
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6a
  • Pixel 7 (S)
  • Pixel 7 Pro (S)
  • Pixel 7a
  • Pixel Fold
  • Pixel Tablet
  • Pixel 8 (S)
  • Pixel 8 Pro (S)
  • Pixel 8a (S)
  • Pixel 9 (S)
  • Pixel 9a (S)
  • Pixel 9 Pro (S)
  • Pixel 9 Pro XL (S)
  • Pixel 9 Pro Fold

Samsung

  • Samsung Galaxy S25 (S)
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 6
  • Samsung Galaxy Z Flip 6
  • Samsung Galaxy A26
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A56 (S)
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23+
  • Samsung Galaxy S23 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S24 (S)
  • Samsung Galaxy S24+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra (S)
  • Samsung Galaxy S23 FE (S)
  • Samsung Galaxy A55 (S)
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy Tab S10+
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
  • Samsung Galaxy S22 (S)
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy Wide 8
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Flip4 (S)
  • Samsung Galaxy M36
  • Samsung Galaxy F36
  • Samsung Galaxy A34 5G (S)
  • Samsung Galaxy XCover7
  • Samsung Galaxy A54 (S)
  • Samsung Galaxy M54
  • Samsung Galaxy S21 FE (S)
  • Samsung Galaxy A33
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy M34
  • Samsung Galaxy M35
  • Samsung Galaxy Quantum 3
  • Samsung Galaxy Wide 7
  • Samsung Galaxy M55
  • Samsung Galaxy M55s
  • Samsung Galaxy A06 4G
  • Samsung Galaxy A07 4G
  • Samsung Galaxy XCover6 Pro (S)
  • Samsung Galaxy Tab A9 (S)
  • Samsung Galaxy A15 (S)
  • Samsung Galaxy A16 (S)
  • Samsung Galaxy Tab A9+ (S)

Xiaomi

  • Xiaomi 15 (S)
  • Xiaomi 14T (S)
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15T Pro (S)
  • Xiaomi 15 Ultra (S)
  • Xiaomi 14 Ultra (S)

Poco

  • Poco F7 Ultra (S)
  • Poco X7 Pro (S)
  • POCO F6 Pro
  • Poco X7 (S)

Motorola

  • Motorola Edge 60 Pro (S)
  • Motorola Edge 50 Fusion
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 50 Pro (S)
  • Motorola Moto G Power (2025)
  • Motorola Edge 50 Ultra
  • Motorola Moto G86 5G (S)
  • Motorola Razr 50 Ultra

Sony

  • Sony Xperia 1 VII
  • Sony Xperia 1 VI
  • Sony Xperia 10 VI
  • Sony Xperia 10 VII

Fairphone

  • Fairphone 4

Vivo

  • Vivo X200 Ultra (S)
  • Vivo X100 Pro (S)

OnePlus

  • OnePlus Open
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 12 (S)
  • OnePlus Pad 3
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus 13 (S)
  • OnePlus 11 (S)
  • OnePlus 12R

Oppo

  • Oppo Find N5
  • Oppo Find X8
  • Oppo Find X8 Pro
  • Oppo Find N3
  • Oppo Find N3 Flip
  • Oppo Pad 3 Pro
  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo K13 Turbo Pro
  • Oppo K13 Turbo
  • OPPO F27 5G
  • OPPO F29 Pro 5G

Asus

  • Asus ROG Phone 9
  • Asus Zenfone 12 Ultra

Nothing

  • Nothing Phone (3)
  • Nothing Phone (3a)
  • Nothing Phone (3a) Pro
  • Nothing Phone (2) (S)
  • Nothing Phone (2a)
  • Nothing Phone (2a) Plus
  • Nothing Phone (3a) Lite

CMF

  • CMF Phone 2 Pro
  • CMF Phone 1

Honor

  • Honor Magic V5
  • Honor 400 Pro (S)
  • Honor Magic 7 Pro (S)

Realme

  • Realme GT7 (S)

iQOO

  • iQOO 12
  • iQOO Neo 10R

Redmi

  • Redmi Pad 2

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často kontrolujete telefon jen kvůli notifikacím?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Michal Nováček

24. 12. 2025, 14:30

OnePlus 11 dnes aktualizace na android 16

Přemysl Vaculík

VIP 26. 12. 2025, 15:44

Díky, přidáno.

Miroslav Smékal

21. 12. 2025, 10:25

Dnes Android 16 na Xiaomi 14 Ultra – česká distribuce

Přemysl Vaculík

VIP 21. 12. 2025, 12:31

Díky, přidáno.

Stanislav Kadlec

20. 12. 2025, 21:42

Pod Honorem vám chybí Magic 7 Pro. Také už je na Androidu 16.

Přemysl Vaculík

VIP 21. 12. 2025, 12:31

Díky, přidáno.

Boris Biro

20. 12. 2025, 11:03

Neměli byste příště přidat řadu redmi note 14 když už dávno android 16 má?

Přemysl Vaculík

VIP 20. 12. 2025, 12:57

Zatím se nikdo neozval v komentářích, proto tam není. Navíc nemáme informaci o dostupnosti v Česku.

Petr Tobolic

16. 12. 2025, 5:58

Kdy bude na Lenovo??

Přemysl Vaculík

VIP 16. 12. 2025, 14:26

Nemáme nějak přesné informace o dostupnosti na Lenovo zařízeních.

Dušan Marhold

10. 12. 2025, 14:17

Dnes Moto G86 5G A16

Přemysl Vaculík

VIP 11. 12. 2025, 16:26

Díky, přidáno.

George Paegas

8. 12. 2025, 15:53

Honor 400 Pro již taky s Android 16…

Přemysl Vaculík

VIP 11. 12. 2025, 16:26

Díky, přidáno.

Boris Biro

5. 12. 2025, 9:57

Samsung Galaxy A16 dorazila také android 16 one ui 8

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2025, 14:29

Díky, přidáno.

George Paegas

3. 12. 2025, 23:43

Tablet Samsung TabA9+ (SM-X210) právě teď nainstalován Android 16 One UI 8.0. …sakryš, velikost aktualizace skoro 3GB…

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2025, 14:30

Díky, přidáno.

Ivan Huček

3. 12. 2025, 13:47

Na Nothing Phone 2 dorazila dnes 3.12.2025 aktualizácia na Android 16.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 12. 2025, 14:31

Díky, přidáno.

Aleš Příhoda

1. 12. 2025, 0:33

Na Realme GT7 mam A16 uz tak tyden.

Přemysl Vaculík

VIP 1. 12. 2025, 19:51

Díky, přidáno.

Michal Aubus

29. 11. 2025, 10:15

Samsung Galaxy A15 už má od 27.11.😉

Přemysl Vaculík

VIP 29. 11. 2025, 11:36

Díky, přidáno.

Denisa

24. 11. 2025, 7:49

Xiaomi 15 Ultra stále nic… :(

Přemysl Vaculík

VIP 28. 11. 2025, 19:52

To je tak, když má firma mnoho mobilů, ale vývojové centrum méně vývojářů.

Vladimír Šáfr

22. 11. 2025, 10:23

Dnes jsem nainstaloval na Galaxy Tab A9 (SM-X110) Android 16, UI 8.0

Přemysl Vaculík

VIP 23. 11. 2025, 19:53

Díky, přidáno.

Tomáš Kvasnica

18. 11. 2025, 5:42

Potvrzuji EU aktualizaci OnePlus12 18.11.

Přemysl Vaculík

VIP 19. 11. 2025, 17:46

Díky, přidáno.

Libor Spolek

17. 11. 2025, 6:09

Poco X7 Pro, dorazila 17.11.

Přemysl Vaculík

VIP 19. 11. 2025, 17:46

Díky, přidáno.

Martin Chladek

15. 11. 2025, 11:16

OnePlus 13 dorazila aktualizace na android 16 v pátek 14.11.

Přemysl Vaculík

VIP 15. 11. 2025, 13:04

Díky, přidáno.

Erik Bezeréti

15. 11. 2025, 16:14

Já zatím stále čekám… :/

tomáš halamíček

11. 11. 2025, 16:13

Motorola edge 50 fusion zatím u nás nic. Dnes aktualizace zabezpečení říjen android 15. Matoucí údaje

tomáš halamíček

11. 11. 2025, 20:53

Oprava teprve se security září

jaroslav melena

10. 11. 2025, 16:03

To jako Oneplus aktualizuje nejdříve starší a horší mobily a pořád ještě vlajku Oneplus 13 ne? Jako OP opravdu hodně upadá.

Tomáš Kvasnica

10. 11. 2025, 19:55

V Evropě (a ani ve světě) podle mě zatím nic. Všechno zatím jen u indické verze. Ale podle minulých zkušeností to je otázka několika dnů.

Erik Bezeréti

12. 11. 2025, 13:30

Oneplus 13 je mým prvním mobilem tohoto výrobce a zatím u mě stran aktualizací budí spíše rozpaky. Nevím, nevím, jestli i příští telefon bude OP, spíš ne.

Tomáš Kvasnica

9. 11. 2025, 8:13

Evropská verze Oneplus 12 zatím ne jen verze indická.

jaroslav melena

10. 11. 2025, 16:06

Tak i tak je podpora OP v Evropě hodně velká tragédie.

Jindřich Novotný

8. 11. 2025, 23:48

Za sebe potvrzuji update na Sony Xperia 10 VII dovezené z Německa.

Vladimír Šáfr

7. 11. 2025, 8:05

Samsung Galaxy XCover6 Pro (SM-G736B/DS); aktualizace 1.11., UI 8.0

Přemysl Vaculík

VIP 8. 11. 2025, 20:11

Díky, přidáno.

Pepa Šnobl

6. 11. 2025, 17:46

Samsung Galaxy S21 FE 5G
A16 UI 8
aktualizace včera dopoledne

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Pepa Straka

6. 11. 2025, 10:57

Samsung Galaxy S 21 FE 5G
Android 16 One UI 8.0
Aktualizováno dnes

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Radek Mrkvička

6. 11. 2025, 10:22

XIAOMI 15T PRO aktualizace na OS3 4.11.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Vendy Mrklasova

6. 11. 2025, 9:43

Xiaomi 15 ultra aktualizace Hyper OS3 a android 16 3.11.2025👍🏽

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Boris Biro

6. 11. 2025, 7:02

Kdy přidáte telefony Xiaomi 15,ultra,t,t pro a tak?? Před 5 minutami jste aktualizovali článek a žádný nový Xiaomi tam od minule není

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:20

Dobrý den, aktualizujeme průběžně. Není v našich silách neustále aktualizovat jeden článek kvůli každému mobilu. Proto to děláme ve vlnách.

David Šťástka

6. 11. 2025, 2:00

Edge 50 pro a 60 pro mají už Android 16 taky můžu potvrdit.. od 29. Října

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Jiri Plesinger

1. 11. 2025, 19:22

1.11.25.
Vivo X200 ultra
Origin6 os

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:18

Díky, přidáno.

Martin Jeřábek

VIP 1. 11. 2025, 13:43

Dvakrát Poco F7 ultra?

Přemysl Vaculík

VIP 6. 11. 2025, 18:16

Opraveno, díky.

David Dubovský

31. 10. 2025, 16:04

Motorola edge 60 pro 31.10.

Přemysl Vaculík

VIP 1. 11. 2025, 11:38

Díky, přidáno.

David Vlach

31. 10. 2025, 13:21

Dnes POCO F7 Ultra velikost 7.6 GB

Přemysl Vaculík

VIP 1. 11. 2025, 11:38

Díky, přidáno.

Ivana Mikovcová

13. 10. 2025, 16:36

Samsung Galaxy S24 aktualizace 11.10. a Samsung Galaxy Z Flip4 dnes

Přemysl Vaculík

VIP 25. 10. 2025, 16:05

Díky, přidáno.

Mira Postulka

9. 10. 2025, 23:24

Samsung Galaxy A54 5G instalováno už 6.10.

Přemysl Vaculík

VIP 12. 10. 2025, 17:49

Díky, přidáno.

Václav Kesler

9. 10. 2025, 22:12

A54 07.10.2025 android 16/One UI 8

Přemysl Vaculík

VIP 12. 10. 2025, 17:49

Díky, přidáno.

Vojtěch Jakubík

7. 10. 2025, 15:40

Samsung galaxy A34 5G dokončena aktualizace Android 16/One UI 8

Přemysl Vaculík

VIP 9. 10. 2025, 19:40

Díky, přidáno.

Ivo Vlasák

7. 10. 2025, 11:02

Včera, tj. 6.10. jsem aktualizoval Samsung Galaxy A 34 5 G na Android 16 a One UI 8.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 10. 2025, 19:40

Díky, přidáno.

Ivan Michalka

6. 10. 2025, 22:32

Android 16 pre Galaxy A55 je vonku

Přemysl Vaculík

VIP 9. 10. 2025, 19:40

Díky, přidáno.

freewinds97

6. 10. 2025, 20:49

Xiaomi 14T nemá aktualizaci, má ji zatím jen Xiaomi 14T PRO

Hans Teufel

6. 10. 2025, 14:17

Samsung S22 128GB (SM-S901B/DS) – aktualizace Android 16/One UI 8 dnes dostupná OTA.

Přemysl Vaculík

VIP 6. 10. 2025, 19:00

Díky, přidáno.

Monika Šimáková

5. 10. 2025, 22:27

Dnes Samsung galaxy s23 ultra

Přemysl Vaculík

VIP 6. 10. 2025, 18:34

Díky, přidáno.

Filda1100 Kmoch

VIP 2. 10. 2025, 11:57

Dnes aktualizováno Samsung Galaxy S23 FE.

Přemysl Vaculík

VIP 9. 10. 2025, 19:40

Díky, přidáno.

David Vlach

30. 9. 2025, 16:04

Samsung a56 včera.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 9. 2025, 18:02

Díky, přidáno.

Pavel Jaruška

25. 9. 2025, 15:34

Dnes 25.09 v 15:30 Samsung Galaxy S24 Ultra získal android 16.

Přemysl Vaculík

VIP 30. 9. 2025, 18:01

Díky, přidáno.

Roman Tobola

21. 9. 2025, 11:25

Proč není uveden telefon Xiaomi 14t pro má android 16 cca už měsíc.

Přemysl Vaculík

VIP 22. 9. 2025, 16:44

Díky, přidáno.

Miroslav Šarman

18. 9. 2025, 12:21

Galaxy S25 hotovo

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Petr Vykoukal

18. 9. 2025, 7:00

Právě se mi stahuje na S25.

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Černý Korzar

16. 9. 2025, 8:14

Kde jsou telefony xiaomi co mají android 16?

Přemysl Vaculík

VIP 16. 9. 2025, 15:08

Tak toto je takový společný článek, kteří tvoříme společně se čtenáři. Pokud nám nikdo nenapíše, že dostal aktualizaci, tak zde není. Navíc Xiaomi má chaotický systém aktualizací, ve vlnách, po regionech. Nejde tedy aktivně sledovat, jestli je aktualizace dostupná u nás či nikoliv.

Petr Šraier

15. 9. 2025, 21:20

Úplně nerozumím tomuhle článku, Android 16 mám v Google Pixel 9a už od zakoupení před prázdninami…. 😂🤣🙄

Přemysl Vaculík

VIP 16. 9. 2025, 20:09

Tak to nelze, jelikož Pixel 9a přišel s Androidem 15, tudíž proběhla aktualizace systému, při spuštění. Pak jste dostal Android 16.

Tomáš Wünsch

15. 9. 2025, 21:07

Google pixel 6 (bez operátora) v češtině si už sama (a bez dotazu) na android 16 přišel také.

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

Vojtěch Jakubík

14. 9. 2025, 21:46

Xiaomi 15

Přemysl Vaculík

VIP 15. 9. 2025, 19:02

Kdy jste dostal aktualizaci? Jaká distribuce? Stabilní?

Vojtěch Jakubík

17. 9. 2025, 7:12

Zakoupen 12.9. 2025 u T mobile, aktualizace po zapnutí mobilu, verze 16 BP2A.250605.015

Přemysl Vaculík

VIP 18. 9. 2025, 17:20

Díky, přidáno.

V S

16. 6. 2025, 19:29

Pixel 6 – už se stahuje.

V S

17. 6. 2025, 11:59

… funguje bez problémů.

Josef01

11. 6. 2025, 21:32

Honor magic 7 pro.

Přemysl Vaculík

VIP 12. 6. 2025, 12:12

Skutečně má Honor už Android 16?

Josef Vyskočil

11. 6. 2025, 20:47

Pixel 7a hotovo.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:45

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ. Automaticky včetně June 2025 patches.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:00

Díky, přidáno.

Ondrej Seda

11. 6. 2025, 17:44

Pixel 7 Pro hned dnes ráno 7am českého času v CZ.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

david_13

11. 6. 2025, 14:36

Pixel 8a včera stažena aktualizace na A16. 🙂

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:01

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

11. 6. 2025, 14:03

prave jsem nainstaloval na Pixel 7 pro

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Ivan Šuhajda

12. 6. 2025, 9:39

Dnes rano jsem provedl instalaci i na druhy pixel 7 pro. Zatim bez komplikaci.

Michal Mazgal

11. 6. 2025, 13:57

Pixel 8 Pro 512, aktualizace dnes v noci, vše vypadá stejně. Mobil mnohem pomaleji maže fotky a videa. Dnes před chvílí mi to napsalo, tě mi to chrání baterii a že tu funkci můžu vypnout. Psaní na klávesnici se zlepšilo. Mám ochranné sklo a to blblo. Teď je to ok. Pro vložení na bezdrátovou nabíječku nechtěl reagovat na dotyk, teď vše naprosto ok. Design stejný. Česká distribuce Datart.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Patrik Heitmar

11. 6. 2025, 9:04

Pixel 8 pro aktualizace hotovo jen mi není jasné kde jsou ty změny ukazatel baterie měl vypadat jinak ukazatel zesílení a zeslabení zvuku taky atd ale ten systém vypadá pořád stejně jediné co jsem objevil tak je v notifikačním centru že se jinak chovají ty upozornění když je chci zavřít a podobně jinak nic tak nevím🤔

Matej Bartos

11. 6. 2025, 9:25

Nastaveni -Baterie – Stav baterie

Uvidite jeji kondici vyjadrenou procenty

Matej Bartos

11. 6. 2025, 8:54

Pixel 9pro XL (alza) aktualizovano uz vcera po 21:00
Stejne tak koleguv 7pro (alza)
A sluzebni 7a (alza)

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Robert Helešic

11. 6. 2025, 6:31

Pixel 9a právě stahuji 😉

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 19:02

Díky, přidáno.

Veruuunka S

11. 6. 2025, 6:09

Pixel 9 pro právě aktualizuji

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jiří Kocina

11. 6. 2025, 5:56

Pixel 7 právě nainstalováno

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Jan Ryba

11. 6. 2025, 5:20

Pixel 8 Pro, distribuce Mironet

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:14

Díky, přidáno.

Vratislav měchura

11. 6. 2025, 4:34

Pixel 8, aktualizace se stahuje, cz distribuce O2.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Mdiskuze Mdiskuze

11. 6. 2025, 0:32

Pixel 8 pro a 9a, oba CZ. Aktualizace hotová, běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Michal Krajči

10. 6. 2025, 22:25

Práve ho inštalujem na Pixel 8a. Díky za info borci :)

Pavel Horák

11. 6. 2025, 0:42

Potvrzuji Pixel 8a nainstalováno a běží.

Přemysl Vaculík

VIP 11. 6. 2025, 6:15

Díky, přidáno.

Dotekománie.cz

