Recenze Motorola Moto G86 Power – skvělá výdrž i odolnost

Zdroj: Dotekománie
Do rukou se mi dostala Motorola Moto G86 Power a ačkoliv jsem čekal poctivý pracovní stroj s maratonskou výdrží baterie, hned první kontakt s telefonem a jeho texturovanými zády mě přesvědčil o tom, že jde i o „stylovku“.
Telefon je na trhu k mání za velmi slušnou cenu vzhledem k tomu, co dokáže nabídnout. Pojďme se nyní na Motorolu Moto G86 podívat zblízka.
Design a konstrukce
Pojďme na design a konstrukci. Motorola zde, musím říct, odvedla opravdu dobrou práci. Tělo telefonu nepůsobí vůbec lacině, spíše naopak a na první pohled či omak vás rozhodně zaujme především měkká zadní strana telefonu s texturou, která velmi nápadně připomíná kůži. Ta velmi dobře drží v ruce a v podstatě na ní vůbec nejsou vidět odlesky.
Motorola Moto G86 přichází s rozměry 161,21 x 74,74 x 8,65 mm a potvrzuje perfektní odolnost typickou pro značku. Mimo certifikaci IP68/69 se chytrý telefon může pyšnit i americkým vojenským standardem MIL-STD-810H, k jehož získání musel projít dlouhým laboratorním testováním. Standard tak ještě umocňuje to, co tento smartphone dokáže vydržet a překvapit by ho neměly nízké, ani vysoké teploty, pády, extrémní vlhkost i pobyt ve vodě.
Na trh pak chytrý telefon dorazil v celkem čtyřech barevných provedeních už klasicky ve spolupráci se značkou Pantone. Mnou testovaná varianta v barvě Spellbound (modrá) působí opravdu hezky. K dispozici jsou však zákazníkům i odstíny Chrysanthemum (červená), Golden Cypress (zelená) a Cosmic Sky (fialová), kterých si můžete všimnout na titulní fotografii.
Displej
Obrazovka je u Motoroly Moto G86 Power jednou z jejích předností. Americká společnost zde totiž vůbec nešetřila a svůj model osadila velmi kvalitním OLED panelem s rozlišením 2712 x 1220 pixelů a úhlopříčkou 6,67 palců. Nechybí ani obnovovací frekvence 120 Hz a maximální hodnota jasu až 4500 nitů.
Obraz je pěkný a ostrý, o čemž vypovídá jemnost 446 pixelů na palec a potěší i podpora HDR10+. Ochranu displeje pak spolehlivě zaručí sklo Corning Gorilla Glass 7i.
Baterie
Smartphone od Motoroly, jenž nese ve jméně slovo „Power“, potvrzuje z hlediska baterie všechna očekávání. Telefony Power již několik let ukazují průmyslu „jak na to“. Do těla „G86ky“ dokázali v Motorole nacpat akumulátor o kapacitě 6720 mAh, který vás s klidem protáhne i dvěma dny. Vybít telefon za den je z vlastní zkušenosti takřka nemožné.
Rychlost nabíjení bohužel není žádným zázrakem, 30W je na takovou kapacitu baterie možná trochu málo, a tak nabití do plna trvá asi okolo devadesáti minut. Vzhledem k tomu, že vás tato rutina čeká jenom každé dva dny, ale nemusíte vůbec zoufat.
Systém a software
Systém a software je jednou ze stránek Motoroly Moto G86 Power, které bych rozhodně označil za pozitivní. Telefon běží na operačním systému Android 16 a jeho nadstavbě Hello UI, která však od čistého Androidu moc neodbočuje, což vnímám jako velkou výhodu. I přesto ale uvnitř smartphonu najdete množství předinstalovaných aplikací.
Nemusíte se však bát, že byste je z vašeho telefonu nedostali. Uživatelské rozhraní je navíc krásně přehledné, čisté a vše běží tak, jak by mělo. Pokud mohu přidat vlastní názor, bylo by to právě UI telefonů Motorola, které bych si vybral hned po Pixelech od Googlu.
Motorola se může chlubit také šikovnými systémovými aplikacemi jako jsou například Moto Secure nebo Smart Connect. Druhou zmíněnou ocení zejména ti, co jsou do ekosystému značky ponořeni hlouběji a využívají například i její sluchátka.
Co se týče systémové podpory, dočkat bychom se měli ještě Androidu 17 (telefon původně stihnul vyjít s Androidem verze 15) a také celkových čtyř let bezpečnostních oprav.
Fotoaparát
Moto G86 Power disponuje hlavním 50Mpx snímačem s optickou stabilizací, který je doplněn 8Mpx širokoúhlým senzorem. Vepředu pak nechybí 32Mpx selfie kamera. Kvalita fotografií odpovídá ceně telefonu, není žádným překvapením, ani zklamáním.
Za slušných světelných podmínek z telefonu „lezou“ opravdu povedené fotky. Například tento snímek vyfocený v centru Prahy opravdu krásně vystihuje reálné barvy při zachování ostrosti a celkové atmosféry.
G86ka má také až desetinásobný digitální zoom. Následující fotka ukazuje jeho limity při maximálním přiblížení na labutě na zamrzlém rybníku. Fotografie je už značně rozmazaná, čemuž nepomáhá ani jednolité pozadí.
Celkově fotografie odpovídají cenové kategorii Motoroly a za příznivých podmínek poskytne fotoaparát uspokojivé výsledky. S klesající světelností a v interiéru se ale rychle začínají projevovat nedostatky.
Noční fotografie už tak povedené nejsou. Snímač v temném prostředí naráží na své limity a na fotkách lze vidět výrazný šum. Druhá fotografie se pak ve snaze tomuto jevu zabránit, dostává do nereálných oranžových odstínů.
Hardware
V útrobách telefonu tepe Mediatek Dimensity 7300, tedy osmijádrový čip postavený na 4nm technologii, který nenadchne ani neurazí. V kombinaci s velmi solidní porcí 12GB paměti RAM budete mít k dispozici dostatek výkonu pro všechno, co „normální“ člověk potřebuje.
Multitasking, hry ani ostatní běžné činnosti vás nepřekvapí. Telefon se zkrátka vůbec neseká, aplikace se spouští svižně a vy se můžete soustředit na to, co zrovna potřebujete vyřídit.
Telefon jsme podrobili testu Geekbench a výsledky můžete vidět na fotografiích. Naměřené hodnoty jsou v příslušné cenové kategorii nadprůměrné. Co se týče vnitřního úložiště, 256 GB paměti je pro běžného uživatele více než dost. Motorola však zájemcům nečekaně ponechala i možnost rozšíření paměti skrze MicroSD kartu, což v dnešní době není časté.
Specifikace Motorola Moto G86 Power
- displej: 6,67 palců, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, OLED, Full HD+, až 4500 nitů
- procesor: Dimensity 7300
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 + microSD
- eSIM
- Android 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, 118°
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- stereo
- IP68, IP69, MIL-STD-810H9
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
- rozměry: 161,21 x 74,74 x 8,65 mm; 195 gramů
- baterie: 6720 mAh + 30W
- cena: 6490 korun českých
Závěrečné zhodnocení Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power je chytrým telefonem, který nabízí opravdu skvělý poměr ceny ku výkonu. V současnosti je v obchodech k dispozici za částku 6490 korun českých, ale v některých ohledech svoji konkurenci převyšuje. Nejsilnějším argumentem pro koupi je u řady Power samozřejmě obří výdrž. Kapacita baterie u modelu G86 je 6720 mAh, které vám vystačí na pohodlné dvoudenní používání.
Motorole nechybí ani kvalitní OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. Potěší ale i velká odolnost telefonu s certifikací IP68/69, doplněná americkým vojenským standardem MIL-STD-810H. Přitom je však udržena i estetická rovina telefonu, již zvýrazňují zejména záda s příjemnou imitací kůže.
Výkon telefonu je zajištěn kvalitním procesorem a 12GB pamětí RAM. Fotografie jsou pak možná spíše průměrem, ale zklamaní rozhodně nebudete. Moto G86 Power je super volbou pro ty, co hledají výdrž, odolnost, skvělý obraz i spolehlivost do 7000 korun.
Klady
- Skvělý poměr ceny a výkonu
- Dlouhá výdrž baterie (až dva dny)
- Kvalitní OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí
- Vysoká odolnost (IP68/69, MIL-STD-810H)
- Příjemný design s texturovanými zády
Zápory
- Pomalejší nabíjení (30W)
- Fotografie jsou spíše průměrné, zejména za horších světelných podmínek
Komentáře