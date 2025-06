Oppo K13x chce zaujmout svou odolností

Zdroj: Oppo

V poslední době Oppo představuje spíše levnější modely a není jich málo. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Oppo K13x, tedy zástupce zapadající do nižší třídy, i tak chce oslovit hlavně odolností.

Odolný a levný?

U tohoto kousku se výrobce chlubí certifikacemi MIL-STD-810H a IP65. To znamená, že by měl zvládnout provoz v náročnějším prostředí a také by mu neměla uškodit voda, respektive vlhkost a například déšť. Na ponoření do vody to ale není. Oppo K13x má také slušnou kapacitu baterie, tedy 6000 mAh s podporou 45W nabíjení.

Ostatní specifikace už nejsou tak zajímavé. Displej má jen HD+ rozlišení a operační paměti jsou staršího typu. Aspoň to úložiště je o něco modernější. Fotografická výbava čítá i relativně zbytečný senzor s 2 MPx, který spíše nevyužijete. O výkon se stará Dimensity 6300, čímž se mobil spíše řadí do nižší 5G kategorie zařízení.

Oppo K13x má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 4000 Kč. Předpokládáme, že se novinka dostane i na český trh, jen tedy se zpožděním. Nebude to ale mít jednoduché k dané výbavě a ceně.

Specifikace Oppo K13x

displej: 6,67 palců, 1604 x 720 pixelů (HD+), 120Hz, až 1000 nitů, Panda Glass

procesor: Dimensity 6300

4/6/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano/microSD)

Android 15 + Color OS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

MIL-STD-810H, IP65

rozměry: 165,71 × 76,24 × 7,99 mm; 194 gramů

5G NA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 6000 mAh + 45W

