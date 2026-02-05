Alza Dny přináší výrazné slevy na chytré spotřebiče Samsung s prodlouženou zárukou KOMERČNÍ ČLÁNEK

2026-02-05
5. 2. 2026

Moderní domácnost se stále častěji spoléhá na technologie, které šetří čas i energii. Společnost Samsung patří v segmentu chytrých spotřebičů mezi lídry na trhu a aktuálně probíhající akce Alza Dny nabízí příležitost k modernizaci vybavení za zvýhodněných podmínek. Akce zahrnuje široké spektrum produktů od chladniček až po pračky vybavené umělou inteligencí, přičemž u vybraných modelů dosahují slevy až 40 %. Významným benefitem je také 20letá záruka na klíčové komponenty, jako jsou invertorové kompresory a motory.

Chytré lednice

Kategorie chlazení nabízí modely, které kombinují velký objem s technologiemi pro delší čerstvost potravin. Důraz je kladen na úsporný provoz a variabilitu vnitřního prostoru. V nabídce se nachází jak standardní kombinované chladničky, tak prostorné modely typu Side-by-Side (americké lednice), které se stávají dominantou kuchyně.

Chytré pračky

Praní prádla se posouvá na novou úroveň díky integraci AI a technologií jako EcoBubble, které zajišťují efektivní praní i při nízkých teplotách. Modely v akci disponují vysokou kapacitou a řadou chytrých funkcí, které optimalizují spotřebu vody a pracího prostředku. Dlouhodobou spolehlivost garantuje prodloužená záruka na motor.

Chytré sušičky

Pro kompletní péči o prádlo jsou v rámci Alza Dnů zlevněny i sušičky prádla. Tyto spotřebiče využívají senzory pro šetrné sušení a lze je v mnoha případech designově i funkčně spárovat s pračkami Samsung, čímž vzniká ucelený systém péče o oděvy ovladatelný přes mobilní aplikaci.

Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce naleznete přímo na stránkách prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

