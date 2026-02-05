Moderní domácnost se stále častěji spoléhá na technologie, které šetří čas i energii. Společnost Samsung patří v segmentu chytrých spotřebičů mezi lídry na trhu a aktuálně probíhající akce Alza Dny nabízí příležitost k modernizaci vybavení za zvýhodněných podmínek. Akce zahrnuje široké spektrum produktů od chladniček až po pračky vybavené umělou inteligencí, přičemž u vybraných modelů dosahují slevy až 40 %. Významným benefitem je také 20letá záruka na klíčové komponenty, jako jsou invertorové kompresory a motory.
Chytré lednice
Kategorie chlazení nabízí modely, které kombinují velký objem s technologiemi pro delší čerstvost potravin. Důraz je kladen na úsporný provoz a variabilitu vnitřního prostoru. V nabídce se nachází jak standardní kombinované chladničky, tak prostorné modely typu Side-by-Side (americké lednice), které se stávají dominantou kuchyně.
- SAMSUNG RS80F67KCTEO + 20 let záruka na kompresor (-40 %)
- SAMSUNG RB38C705CSR/EF + 20 let záruka na kompresor (-25 %)
- SAMSUNG RB38C600CB1/EF + 20 let záruka na kompresor (-22 %)
- SAMSUNG RS80F66KBFEO + 20 let záruka na kompresor (-15 %)
- SAMSUNG RB38C607AS9/EF + 20 let záruka na kompresor (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré pračky
Praní prádla se posouvá na novou úroveň díky integraci AI a technologií jako EcoBubble, které zajišťují efektivní praní i při nízkých teplotách. Modely v akci disponují vysokou kapacitou a řadou chytrých funkcí, které optimalizují spotřebu vody a pracího prostředku. Dlouhodobou spolehlivost garantuje prodloužená záruka na motor.
- SAMSUNG WW90DG6G94LBU4 + 20 let záruka na motor (-25 %)
- SAMSUNG EcoBubble WW11DG6B85LKU4 + 20 let záruka na motor (-25 %)
- SAMSUNG BESPOKE AI WW11DB8B95GBU4 + 20 let záruka na motor (-19 %)
- SAMSUNG EcoBubble WW11DG5B25ABLE + 20 let záruka na motor (-15 %)
- SAMSUNG WD90DG5G34BELE + 20 let záruka na motor (-11 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré sušičky
Pro kompletní péči o prádlo jsou v rámci Alza Dnů zlevněny i sušičky prádla. Tyto spotřebiče využívají senzory pro šetrné sušení a lze je v mnoha případech designově i funkčně spárovat s pračkami Samsung, čímž vzniká ucelený systém péče o oděvy ovladatelný přes mobilní aplikaci.
- SAMSUNG DV90DG6845LHU4 (-15 %)
- SAMSUNG DV90DB7845GEU4 (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce naleznete přímo na stránkách prodejce.
